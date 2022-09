Des défis et des espoirs. Une délégation de la Ligue des États arabes, conduite par l'ambassadeur Hossam Zaki, sous-secrétaire général, est arrivée, hier, en Algérie pour une visite officielle de trois jours. L'objectif est de faire le point sur les derniers préparatifs liés à la tenue du prochain Sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochain. Une visite s'inscrivant dans le cadre des consultations et de coordination entre la Ligue des États arabes et l'Algérie, en tant que pays hôte du Sommet, axées sur les aspects organisationnels et les thématiques à l'ordre du jour pour la réussite de ce rendez-vous. Pour ce faire, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe doit tenir plusieurs réunions avec les responsables algériens chargés de préparer le Sommet et inspecter un certain nombre d'installations désignées pour accueillir cet événement important. Un Sommet placé sous le signe du défi. Un défi, d'ores et déjà, relevé puisqu'une vingtaine de souverains et dirigeants arabes invités ont affirmé leur participation et leur volonté d'oeuvrer pour la réussite de cette importante échéance arabe, ainsi que de concourir à la réussite du Sommet d'Alger pour sortir avec des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Aux Présidents, aux Rois et aux Émirs, s'ajouteront le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, le président sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, président du Mouvement des non-alignés, et en tant qu'invités d'honneur. Un Sommet également placé sous le signe de la paix et de l'unification des rangs arabes. Outre la «centralité» de la cause palestinienne placée au coeur des priorités de l'action arabe commune devant aboutir à l'établissement de l'État palestinien indépendant dans le cadre des frontières du 4 juin 1967, avec El-Qods comme capitale, le Sommet d'Alger se focalisera sur les moyens de rétablir la paix et la sécurité aussi bien en Libye qu'au Yémen et en Syrie, ainsi qu'au Soudan et en Somalie, secoués par des conflits armés. Le vide constitutionnel régissant la vie politique en Irak, au Liban en Libye sera l'autre axe programmé lors du Sommet d'Alger de la Ligue des États arabes. Autant de conflits que l'Algérie tente de résoudre par la voie diplomatique et pacifique, en s'inspirant de sa propre expérience de la réconciliation. En somme, un pari pour la paix. Un défi à la mesure du poids de l'Algérie dans la région comme en attestent les témoignages de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques du monde. Pour preuve, certains experts citent l'Accord de paix de 2000 signé en Algérie entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que le rôle de la diplomatie algérienne dans l'Accord de Taëf signé en 1989 destiné à mettre fin à la guerre civile libanaise qui durait depuis 1975, une initiative dans laquelle l'envoyé et ambassadeur de l'ONU, Lakhdar Brahimi, a joué un rôle important, comme fut son rôle dans la réconciliation entre les défunts présidents palestinien Yasser Arafat et syrien Hafez el-Assad. Des cas concrets qui font la crédibilité de l'Algérie auprès des dirigeants et souverains arabes conscients du sérieux et de l'importance des propositions présentées par l'Algérie. Des initiatives qualifiées de véritable opportunité et de «bouée de sauvetage» pour les pays arabes afin de sortir des nombreux bourbiers sécuritaires qui les minent. Des initiatives en droite ligne avec la politique prônée par l'Algérie qui ne «tolère, dans ses relations bilatérales, aucune ingérence dans ses affaires internes», mais «demeurera disposée à établir des liens fondés sur le respect mutuel et à s'engager au respect total du principe de l'égalité souveraine des États».