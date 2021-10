Seul et unique représentant de la région Afrique du Nord à la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement éthiopien, sur invitation officielle des plus hautes autorités éthiopiennes adressée au président Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a eu, comme à son habitude, une intense activité dans la capitale Addis-Abeba qu'il connaît parfaitement pour y avoir exercé au sein des instances de l'Union africaine. Sa présence à cette cérémonie vient en consécration des relations bilatérales étroites et en concrétisation de la volonté commune des dirigeants des deux pays d'oeuvrer à une politique inclusive de nature à concrétiser les aspirations des deux peuples. A cet égard, Lamamra a eu, lundi, une séance de travail avec le président de la Commission de l'UA, Moussa Mahamat Faki, autour des questions importantes qui feront l'objet d'un examen lors de la 39e Session ordinaire du Conseil exécutif, prévue les 13 et 14 octobre 2021, ainsi que de la 3e Réunion de Coordination Semestrielle, prévue le 16 octobre 2021. Parmi les dossiers prépondérants de ces rendez-vous, la situation au Sahara occidental, à la lumière des récents évènements, et la demande de l'entité sioniste pour bénéficier du statut de membre observateur au sein de l'organisation panafricaine. Hier, il a été reçu longuement par la présidente de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, Sahle-Work Zewde, selon un communiqué du ministère. Lamamra a «transmis à Mme Zewde les salutations fraternelles du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses chaleureuses félicitations à l'occasion de l'investiture du nouveau gouvernement éthiopien», a indiqué la même source. Il a affirmé la disponibilité de l'Algérie à poursuivre l'étroite collaboration avec l'Ethiopie dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, en vue de la réalisation des objectifs communs aux niveaux bilatéral et continental, au service de l'agenda africain pour la paix, la sécurité et le développement durable. Lamamra a transmis «les chaleureuses félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son frère le Premier ministre d'Ethiopie, Abiy Ahmed, investi pour un nouveau mandat par le peuple éthiopien afin de conduire l'exécutif du pays suite à la victoire de son parti aux dernières législatives».

Pour sa part, en recevant Lamamra, la présidente d'Ethiopie s'est félicitée de la participation algérienne «remarquable» à la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement éthiopien, réaffirmant par la même occasion «l'attachement de son pays au partenariat stratégique avec l'Algérie, tout en consolidant la coopération bilatérale dans plusieurs domaines vitaux». La rencontre a permis de «passer en revue les nouveaux développements dans la région de la Corne de l'Afrique ainsi que les perspectives permettant de surmonter les défis auxquels font face la paix, la sécurité et la stabilité, outre les importantes questions de l'heure au niveau continental». Lui répondant, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed a exprimé «sa haute considération de la participation de l'Algérie à cet évènement important de l'histoire de l'Ethiopie contemporaine et chargé le ministre de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, Abdelmadjid Tebboune», tout en assurant de son «attachement au partenariat stratégique liant les deux pays et son aspiration à asseoir ses fondements et étendre ses domaines au mieux des intérêts mutuels des deux peuples, et partant concourir à réaliser les priorités du continent africain». Avec son homologue éthiopien des AE, Lamamra a insisté sur la volonté commune animant les directions des deux pays d' établir un partenariat stratégique global conforme aux aspirations de leurs peuples.

Poursuivant son intense activité, Lamamra a été reçu à Addis- Abeba par le président sénégalais, Macky Sall, à qui il a «transmis les sincères salutations et la haute considération que lui voue son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a indiqué, hier, un communiqué du ministère selon lequel cette rencontre a permis de «passer en revue les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir dans divers domaines, et un échange de vues sur les principaux dossiers posés au niveau continental et les perspectives de promotion de l'action africaine commune, le président Macky Sall devant assurer l'année prochaine la présidence tournante de l'Union africaine (UA)».