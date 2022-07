D'une importance capitale pour la transition économique et sociale, le recensement général de la population et de l'habitat, devient incontournable dahs la conjoncture actuelle.

À ce titre, le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid, n'a pas manqué, lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la population, de préciser que «le recensement constitue une source précieuse d'informations» (...) pour enrichir les bases de données disponibles ce qui permettra de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances et surtout mettre à profit les capacités de chaque citoyen au service du développement de notre pays». En d'autres termes, le Rgph constitue un outil indispensable pour doter les politiques publiques nouvelles d'un moyen fiable de prévisions.

Notamment, après une période de renouvellement des institutions et des paradigmes de gestion. Un besoin grandissant en matière de collecte de données et d'informations s'avère plus que nécessaire. Il viendra consolider les actions de développement et d'amélioration des conditions de vie. d'autant plus que ces derniers ont donné lieu à une avancée en matière d'espérance de vie enregistrant une «baisse notable du taux de mortalité infantile et maternelle avec une augmentation de l'espérance de vie chez les hommes et les femmes».À ce titre, Benbouzid a mis en avant «l'importance de cette avancée marquée par une baisse notable du taux de mortalité infantile et maternelle avec une augmentation de l'espérance de vie chez les hommes et les femmes». Une avancée qui ne reste pas sans impact sur le développement économique et social, et nécessite un dénombrement de la population, qui permettra de valoriser ces actions et de soutenir celles dédiées à la relance économique.

Le facteur démographique étant un élément incontournable de la gestion et de la gouvernance globale, le Rgph demeure le mécanisme pour sa valorisation. De même importance, l'évaluation démographique interviendra dans l'établissement des feuilles de route de différents secteurs, notamment celui de la santé. Plus les données du Rgph seront fiables, plus le système de santé sera efficace. D'autant plus que cette opération n' a pas été réalisée depuis 14 ans. C'est dire le volume de l'accumulation de données, qu'il va falloir exploiter, et intégrer aux orientations majeures de gestion. C'est dans cette optique que le ministre est longuement revenu sur l'impératif de «fournir, en dépit des progrès réalisés, des efforts supplémentaires(qui) sont nécessaires pour rattraper les insuffisances dans tous les domaines et renforcer l'intégration des objectifs démographiques dans les différents programmes de développement économique, social et environnemental». Un travail colossal, qui nécessite la mobilisation de toutes les compétences des différents secteurs, en vue de donner à cette opération la profondeur sociale et économique qui lui sied. Dans cet ordre d'idées, le ministre a appelé les membres du Comité national de population à «mettre à jour la politique nationale de population pour 2030 en adoptant une approche basée sur la flexibilité démographique et en renforçant la coopération intersectorielle pour l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes et activités dans le domaine de la population et du développement».