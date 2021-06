Les unités de la protection civile ont repêché, hier, le corps sans vie d'un noyé et poursuivent leurs recherches pour retrouver une autre personne portée disparue à la plage de Sidi el mejdoub à Mostaganem, indique la direction de wilaya de ces mêmes services. Dans un communiqué, dont une copie a été remise à l'APS, il est indiqué qu'une équipe de plongée relevant de la protection civile a repêché le corps d'un noyé à la plage de Kharouba, connue sous l'appellation de plage de Sidi el mejdoub. Le corps sans vie de la victime, âgée de 19 ans, issue de la wilaya de Relizane a été déposé à la morgue de l'établissement hospitalier «Ernesto che guevara» de Mostaganem, a-t-on ajouté de même source. D'autre part, la même équipe de plongée poursuit ses opérations de recherche après un porté disparu depuis trois jours dans la même plage, avec un renfort de plongeurs des wilayas limitrophes et d'une équipe pédestre constituée d'agents de la protection civile de recherche sur la terre ferme. La protection civile a reçu, dans la soirée du samedi dernier, un appel SOS, selon lequel un jeune âgé, de 25 ans, originaire de la wilaya de Relizane a disparu au niveau de cette plage. Des opérations de recherche ont été alors déclenchées en dépit de la difficulté de la région, de l'état de la mer agitée et des vents violents qui soufflaient, a rappelé la même source.