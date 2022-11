Le nouveau siège de l'APW de Béjaïa a été inauguré en marge des festivités du 68è anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Le président de l'APW, Bachir Barkat, les deux sénateurs de la wilaya, le wali, des élus APW, les députés, les maires, les élus APC, les différentes autorités locales, des associations ont pris part à la cérémonie d'inauguration en présence des citoyens. Une inauguration symbolique car les travaux de réalisation de ce siège, entamés en 2018, ne sont pas totalement achevés. Il reste encore à réaliser la salle de délibération pour un coût financier estimé à 120 millions de dinars. Financé entièrement sur le budget de wilaya en plusieurs tranches, le nouveau siège de l'APW de Béjaïa est implanté sur l'ex-boulevard de la Liberté, rebaptisé il y a deux ans du nom de Hocine Ait-Ahmed. Hébergée depuis sa création au niveau du bloc administratif de la wilaya, l'APW de Béjaïa aura ainsi son siège qui sera opérationnel dès que la salle de délibération sera entièrement achevée. Les services de cette institution s'y installeront.

D'une architecture imposante, le nouveau siège de l'APW de Béjaïa a été réalisé par le maître d'oeuvre, l'architecte Rabah Bensahnoune, auteur de belles oeuvres à Béjaïa, dont notamment l'école de musique et la direction de la culture. La nouvelle structure constituera un véritable espace d'exercice de la démocratie et permettra aux élus d'accueillir les citoyens dans de bonnes conditions et d'assurer une meilleure prise en charge de leurs doléances. Planifié en six étages y compris le sous-sol, son implantation occupe un terrain de 4500 m² situé entre le collège d'enseignement moyen Naceria et le nouveau siège de la direction de l'éducation. Alors qu'il avait été initialement dégagé, une enveloppe de quarante millions de dinars pour la réalisation de ce nouveau siège, la réévaluation du projet avait obligé les autorités locales à pomper, du chapitre d'aide aux communes, la coquette somme de 310 millions d e dinars supplémentaires pour pouvoir le concrétiser. Ainsi, le nouveau siège de l'APW de Béjaïa coûtera la somme de 350 millions de dinars. Les anciens locaux de l'APW seront récupérés par la wilaya, qui aura ainsi plus d'espace pour ses services.