La cour d'Alger a de nouveau reporté, hier, le procès en appel du groupe Métidji, à l'audience du 20 avril prochain. L'ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal, l'ancien chef du protocole de la Présidence, Mokhtar Reguieg, trois anciens ministres de l'Agriculture, Abdelwahab Nouri, Mohamed Bouazghi et Abdelkader Kadi, deux ex-ministres des Transports, Abdelghani Zaâlane et Boudjemaâ Talai, ainsi que l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, l'ex-DG de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic), Mohamed Belaïdi, et d'autres cadres, dont les directeurs des ports d'Oran et de Mostaganem, sont impliqués dans cette affaire. Ils sont poursuivis pour des chefs d'inculpation liés à «l'octroi d'indus avantages», «financement occulte de la campagne électorale», «abus de fonctions» et «dilapidation de deniers publics». Cette affaire se rapporte aux minoteries appartenant à Eriad Alger acquises par le groupe Metidji, qui a exporté pour des millions d'euros grâce au blé subventionné fourni par l'Oaic. L'homme d'affaires, Ali Haddad, incarcéré dans la prison de Tazoult (Batna), a été poursuivi pour avoir perçu des sommes d'argent octroyées par Metidji dans le cadre du financement occulte de la campagne électorale pour le 5e mandat en faveur du candidat-président Abdelaziz Bouteflika. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed avait condamné, fin janvier dernier, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal à 5 ans de prison ferme et l'ancien chef de protocole à la présidence de la République, Mokhtar Reguieg à 6 ans de prison ferme, tandis que l'ancien P-DG du groupe Metidji, Mansour Metidji avait été condamné à 8 ans de prison ferme dans cette affaire. Une peine de 3 ans de prison ferme avait été prononcée à l'encontre de l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre, Mustapha Abdelkrim Rahiel, dans le cadre de la même affaire. L'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaâlane et l'ancien chef de cabinet du Premier ministre, Amrani Hafnaoui, avaient été acquittés. Lors de son audition, le patron du groupe Metidji a reconnu avoir remis des plaintes au Premier ministère concernant son quota de blé subventionné, affirmant n'avoir reçu «aucun indû avantage». Pour sa part Sellal a nié toutes les charges retenues contre lui. Il a reconnu, cependant, avoir donné instruction au ministère de l'Agriculture de réduire la quantité de blé importé, dans l'objectif de garantir l'approvisionnement de toutes les minoteries à l'arrêt. De son côté, l'ancien ministre de l'Agriculture, Abdelwahab Nouri, a déclaré qu'il avait contacté le Premier ministère, afin de mettre fin à l'accréditation de nouvelles entreprises activant dans le domaine de l'industrie des produits céréaliers, niant, à son tour, toute instruction émise pour l'augmentation des quotas de certaines minoteries. Il a reconnu, en outre, avoir reçu un appel téléphonique de l'ancien chef de protocole à la Présidence, qui voulait se renseigner sur l'affaire du groupe Metidji uniquement. De leur côté, les anciens ministres de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi et Abdelkader Kadi, ont nié toutes les charges retenues contre eux. L'ancien chef de protocole à la Présidence, Mokhtar Reguieg a nié «toute intervention au profit du groupe Metidji», tandis que l'ancien ministre Travaux publics et des Transports Boudjemaa Talaï, a déclaré qu'»il n'avait octroyé aucun avantage indû concernant l'exploitation des ports au profit du groupe Metidji». L'ancien ministre du même secteur, Abdelghani Zaalane, a nié, quant à lui, toutes les charges retenues contre lui, de même que l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Le représentant du Trésor public avait réclamé le paiement d'un million de dinars comme dédommagement, par chacun des Metidji, et 100000 DA, pour chacun des fonctionnaires.