La direction du logement de la wilaya d'Oran a annoncé le «lancement des travaux portant réalisation de 120 logements promotionnels aidés (LPA), au niveau du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana dans la commune de Misserghine».

Pour ce faire, les représentants de l'agence de wilaya de gestion et d'organisation foncière urbaine de la wilaya d'Oran ont effectué, mercredi, une sortie sur site, en présence des services de la direction du logement, au cours de laquelle il a été procédé à l'installation des promoteurs immobiliers chargés de la réalisation de ce programme.

Les travaux de réalisation de routes et de réseaux primaires et secondaires de ce nouveau programme de logement, dont les délais ont été fixés entre 18 et 24 mois au maximum, seront entamés la semaine prochaine, selon la même source, qui a fait savoir que le nouveau programme (LPA) de la wilaya d'Oran est estimé à 5050 unités.

À rappeler qu'il a été procédé au mois de février dernier à la réalisation de 150 logements de même formule, au titre du nouveau programme, en attendant le lancement en réalisation de 370 unités similaires au niveau du même pôle urbain dont les délais sont fixés entre 18 et 24 mois au maximum, a-t-on signalé.

Dans le même cadre, il sera procédé également à la construction de 3 500 autres LPA au niveau de ce pôle urbain dont les travaux ont été confiés à plus de 40 promoteurs immobiliers, a indiqué la même source, qui a souligné que ce projet est actuellement en phase d'achèvement des procédures administratives, y compris l'établissement du permis de construire.

Depuis le début de l'année en cours, 108 LPA (ancien programme) ont été distribués au pôle urbain de Belgaïd dans la commune de Bir El Djir à l'est d'Oran, qui dispose d'un programme de 4000 logements dans cette formule dont la supervision est assurée, en grande partie, par l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), de même que 51 logements similaires, inscrits au titre du nouveau programme dans la commune de Gdyel.

En début de l'année en cours, il a été procédé à la remise des clés au profit de pas moins de 2 668 familles dans le cadre du programme de logements publics locatifs, (LPL).