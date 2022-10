En raison des turbulences qu'a traversées la Compagnie nationale aérienne, Air Algérie, le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a remis sur table le plan de restructuration du fleuron du transport national. Une remise sur table confirmant tout l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette compagnie aérienne à l'aune de l'ouverture du ciel algérien aux compagnies privées.

D'autant que le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a, lors d'un Conseil des ministres, donné instruction de «revoir l'organigramme d'Air Algérie et son mode de fonctionnement, conformément aux normes internationales et accorder une grande importance à la situation socioprofessionnelle des pilotes et techniciens algériens travaillant dans le domaine de l'aviation».

Le chef de l'État a, même, demandé à «revoir» le mode de gestion de cette compagnie «de manière à la rendre compétitive à l'international, tout en veillant à réduire le nombre de ses agences commerciales à l'étranger». Une instruction plus qu'un rappel. Une instruction qui semble mise à exécution.

En effet, le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a reconnu, devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), la nécessité de la mise en place d'un nouveau plan de développement d'Air Algérie. «Dans le but de remédier aux lacunes dans le secteur du transport aérien, il est désormais impératif de définir un nouveau plan de développement de la Compagnie nationale aérienne», a admis le ministre. Ce plan s'appuie sur le renforcement de la flotte aérienne d'Air Algérie par l'acquisition de 15 nouveaux aéronefs dont les appels d'offres ont été lancés récemment, ainsi que l'affrètement de sept avions, a fait savoir le ministre qui a révélé que «la commission chargée de cette opération s'attelle à finaliser le cahier des charges dans les meilleurs délais». Par ailleurs, ce plan comporte un projet de restructuration d'Air Algérie qui sera présenté au gouvernement. Un plan axé sur l'ouverture de nouvelles filiales spécialisées dans la maintenance et la sous-traitance, outre la création d'une filiale spécialisée dans le transport interne. Celles-ci viendront s'ajouter aux actuelles filiales, notamment le fret, l'approvisionnement et le système de réservation.

De plus,il sera procédé à la création d'une filiale spécialisée dans le transport interne, d'autant que «le cahier des charges relatif à l'octroi de concession d'exploitation des services aériens du transport public au profit des privés est actuellement en cours d'amendement et d'actualisation et les appels d'offres seront lancés dès son approbation», a indiqué le ministre. Pour faire face, la compagnie se doit de lancer de nouvelles lignes, notamment à destination de plusieurs aéroports d'Afrique et d'Amérique. Ainsi, après l'ouverture de lignes vers Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Bamako, Dakar, la compagnie compte élargir son réseau à d'autres villes à l'instar d'Addis-Abeba, Johannesburg, Libreville et Brazzaville.

La réussite de ce plan de restructuration est tributaire de l'amélioration des services aéroportuaires, souligne le ministre qui a fait part du lancement d'une étude économique pour définir les potentialités économiques et les moyens de créer un axe régional dans la wilaya de Tamanrasset permettant d'être un pôle et un portail sur plusieurs pays et capitales africaines.