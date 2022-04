Il était vraiment temps d'y penser. Un nouveau plan de circulation pour la ville de Tizi Ouzou est plus que jamais indispensable pour pouvoir désengorger cette ville qui étouffe au quotidien de la grande circulation automobile. Hier donc, le président de l'Assemblée populaire de la ville des Genêts a annoncé le lancement d'une réflexion élargie en vue de mettre sur pied ce plan longtemps attendu par les habitants, mais aussi par les dizaines de milliers de travailleurs qui s'y rendent chaque matin depuis les soixante-huit communes qui l'entourent de près ou de loin. Hacène Gana, qui a été élu à la tête de cette commune du chef-lieu de wilaya, a ainsi pensé avec les membres de son Assemblée à mettre au point ce nouveau plan de circulation à la fin du mois de Ramadhan. Pour ce faire, explique-t-il, une commission multisectorielle a été mise sur pied avant le début du mois sacré. Elle est composée de membres venus de toutes les directions concernées par ce projet, à savoir les représentants des services de sécurité, police et gendarmerie, les représentants de la direction du transport, la direction des travaux publics et des membres de l'Assemblée populaire de la commune. Objectif: fluidifier une circulation automobile qui est l'une des plus denses sur le territoire national. Le défi est difficile à relever du fait que le parc automobile de la wilaya est l'un des plus importants du pays avec une ville qui possède un réseau routier faiblement préparé à cette importante circulation quotidienne. Aussi, pour pallier ce manque, les autorités ont pensé à ce plan reposant sur plusieurs éléments tels que la nécessité d'aménager des aires de stationnement, des parkings à la périphérie du centre-ville saturé ainsi que la mise sur pied d'un arsenal de signalement pour organiser la circulation dans le centre essentiellement. Un défi qui n'est pas des moindres quand on sait que plusieurs initiatives de ce genre ont déjà échoué après avoir buté sur des difficultés presque insurmontables...du moins à l'époque. Il en est ainsi du fameux plan de circulation qui a doté la ville de gares intermédiaires. Ce dernier ne tardera donc pas à montrer ses limites, laissant libre cours au retour de l'anarchie. Une situation que le maire, Hacène Gana qualifiera de grande anarchie. À l'intérieur de la ville, l'ancien plan de circulation n'est plus visible car les feux de signalisation prévus ne sont plus opérationnels y compris les feux de signalisation organisant la circulation au centre-ville. Aussi, explique le maire, le nouveau plan sera opérationnel après le mois de Ramadhan. Il sera mis en vigueur par arrêté du maire pour aller graduellement vers une organisation plus efficiente de cette circulation automobile qui s'intensifie jour après jour. En fait, dès les premières heures de la matinée, conduire un véhicule dans cette ville est un enfer. Il faut des heures pour traverser le centre-ville. Pour trouver un parking de stationnement sans se faire délester de 100 dinars relève de l'impossible. Encore faut-il en trouver.