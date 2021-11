«L'expérience acquise durant les trois vagues que notre pays a connues, nous interpelle et nous dicte, à l'avenir, de désigner un hôpital dédié à la prise en charge des malades de Covid-19 et les autres vont continuer à travailler normalement», a affirmé le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid. L'expérience prônée par l'EHU d'Oran sous la direction de feu le docteur Mohamed Mansouri, emporté par le maudit virus, semble la mieux plausible en matière de prise en charge des malades atteints de Covid-19. C'est ce qu'a décidé, en somme, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, en concertation avec ses subordonnés à travers le territoire national. En effet, le premier responsable de la santé a décidé de changer de stratégie en matière de prise en charge des malades atteints de Covid-19. À cet effet, il a décidé de réserver une structure sanitaire dédiée complètement et uniquement à la prise en charge des malades de Covid-19. Une structure au moins, sinon plus, selon l'ampleur de la vague de contamination qui s'annonce d'ores et déjà. Cette nouvelle approche est dictée par le bilan exhaustif présenté par les directions de la santé au niveau des wilayas, mais aussi des structures sanitaires. Un bilan dont il ressort la contamination de pas moins de 11 000 personnes dans les hôpitaux et autres structures sanitaires au niveau national depuis l'arrivée de la pandémie dans notre pays. L'expérience de la troisième vague reste encore ancrée dans les têtes de nos responsables, mais aussi des citoyens. Une troisième vague gérée dans l'urgence et la précipitation avec son lot de problèmes, notamment ceux liés au manque d'oxygène dans nos hôpitaux. Cette nouvelle approche vise à isoler aussi bien les malades atteints de cette pandémie que le personnel médical. A l'avenir et en prévision de la quatrième vague, dont l'arrivée est imminente compte tenu de certains indices comparables à l'arrivée de la troisième vague, il y aura une structure sanitaire par localité ou par région, dédiée à la prise en charge des cas de Covid-19. Cette, nouvelle politique est dictée par l'insuffisance des capacités d'accueil des hôpitaux d'une part et le souci de protéger et le citoyen et le personnel médical des probables contaminations d'autre part. L'expérience a été concluante au niveau de la wilaya d'Oran où le défunt docteur Mansouri qui s'est donné corps et âme dans la lutte contre le maudit virus, celui-ci a fini par l'emporter en faisant de lui le martyr du devoir par excellence.Le docteur avait ouvert une nouvelle structure sanitaire dans l'urgence, à Chetaibo plus exactement, d'une capacité de 1280 lits. Une structure sanitaire dédiée entièrement au traitement des malades de Covid-19 qui a, du coup, libéré l'EHU pour continuer sa mission de service public le plus normalement du monde.