La machine algéro-française redémarre sérieusement. La taille de la délégation ministérielle qui accompagne la Première ministre, Elisabeth Borne, illustre le pas de géant accompli par les deux pays lors de la visite d'amitié effectuée par Emmanuel Macron en Algérie, le 25 août dernier. La Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France, signée par les présidents algérien et français avait déjà, faut-il le souligner, placé la barre assez haut. Tous les aspects de la relation entre les deux pays avaient été évoqués. Du débat mémoriel dépolitisé et assumé à Alger comme à Paris, jusqu'aux échanges commerciaux et culturels, le document, dont l'historicité a toutes les chances de se confirmer, alimente une amitié justement renouvelée dans l'intérêt des deux peuples. En déplaçant plus de la moitié du gouvernement à Alger, Paris donne donc le signal du départ d'un nouveau parcours, censé déboucher sur le partenariat d'exception voulu par Jacques Chirac et détruit par les lobbies de l'Algérie française tapis dans les arcanes des lieux de pouvoir en France. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ne veulent pas regarder en arrière et refaire un bout d'Histoire entre les deux pays et réparer le tort. L'idée n'est visiblement pas de refaire le chemin de Chirac et Bouteflika, mais de construire une nouvelle passerelle, certainement plus solide, au regard des résultats exceptionnels obtenus lors du séjour algérois et oranais du président Macron. Les nuages qui s'amoncelaient au-dessus des relations entre les deux pays s'étaient dissipés et l'on aura clairement saisi que dans cette visite marathonienne (avec ces réunions qui duraient jusqu'à tard dans la nuit et le face- à- face amical et tout autant historique entre les chefs des deux armées, algérienne et française), les deux Présidents s'étaient astreints à une obligation de résultat, devant leurs peuples respectif et devant l'Histoire. Ceux qui pouvaient douter de ce pas de géant dans le rapprochement entre deux pays indépendants, mais qui ont en partage une Histoire douloureuse, mésestimaient la force de la volonté des deux hommes. Il faut dire que dans cette nouvelle page des relations entre Alger et Paris, ce n'étaient pas tant les institutions, les liens entre les sociétés, ou encore la géopolitique qui a pesé, que la détermination de deux Présidents d'en finir avec les lectures passéistes de l'Histoire, pour en écrire une autre basée sur la volonté de donner toutes leurs chances aux nouvelles générations. Sans oublier le poids de la mémoire que l'un et l'autre devront apprendre et assumer, les peuples algériens et français ont tant de choses à construire ensemble. C'est cela le sens profond de la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. Le message des deux chefs d'État ne relève pas de l'utopie. L'histoire de l'humanité foisonne d'exemples de peuples qui se sont fait la guerre durant des décennies et qui ont édifié la paix pour le bonheur de leurs enfants et petits-enfants. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont cette ambition historique d'être les pères fondateurs d'une ère nouvelle entre les deux pays. Celle-ci aussi n'est pas une vue de l'esprit. Les experts de tous bords prédisent un axe Algérie-France puissant dans toute la région méditerranéenne et en Afrique. Mme Borne, les 16 ministres qui l'accompagnent, Benabderrahmane et les ministres algériens écriront bientôt les premières lignes de la nouvelle page d'Histoire algéro-française.