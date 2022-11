En partenariat entre le groupe Sonatrach et la compagnie italienne ENI, un champ pétrolifère est entré en production au niveau du bassin de Berkine? Aannoncé le groupe Sonatrach dans un communiqué. La mise en production du champ HDLE/HDLS est intervenue sept mois seulement après sa mise en évidence par le premier puits d'exploration (HDLE-1), grâce à un développement en mode accéléré (Fast-Track).Le champ produit actuellement 10000 barils équivalents pétrole (bep) par jour, précise le communiqué. En conséquence, il est attendu une augmentation de la production. Elle sera effective avec la mise en oeuvre d'un Plan de développement accéléré. Ce plan envisage de nouveaux forages d'ici 2023 ce qui projette la production à l'ordre de 17000 bep par jour. Il y a un léger frémissement dans l'exploration et la production de hydrocarbures. C'est le fruit de plusieurs actions? dont l'adoption d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures et le retour des investissements étrangers dans l'amont pétrolier.