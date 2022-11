La crise sanitaire qui a fragilisé le système de santé a laissé des séquelles, notamment une dette immunitaire à laquelle l’on doit faire face sans plus tarder, notamment en vaccinant massivement les catégories vulnérables, à l’instar des personnes de plus de soixante-cinq ans et des enfants. C’est ce qui ressort de l’intervention du professeur en immunologie, Kamel Djenouhat, sur les ondes de la Radio nationale, Alger chaîne 3 qui alerte sur la résurgence des maladies éradiquées, à l’instar de la poliomyélite, dont la transmission est exclusivement interhumaine, a rappelé le Pr Kamel Djenouhat qui a évoqué la détection d’un cas présentant cette pathologie dans l’extrême sud du pays. La crise pandémique de Covid-19 a totalement chamboulé le programme de vaccination des enfants et des nouveau-nés, c’est pour cette raison qu’ «un nouveau carnet vaccinal pour les enfants sera appliqué d’ici l’année 2023 », a annoncé le Pr, Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie. « Ce nouveau programme protégera davantage nos enfants contre les maladies transmissibles», a-t-il précisé, lors de son passage à l’émission l’Invité de la Rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, ajoutant que « des réunions sont faites au niveau du ministère de la Santé pour faire avancer cette question». Le professeur Djenouhat, tire la sonnette d’alarme et explique que d’autres pandémies futures risquent d’apparaître et dont l’impact sera douloureux si rien n’est fait, invitant ainsi à renforcer les capacités du Système de santé national pour faire face à tout choc éventuel. Il a ainsi appelé à améliorer les services des urgences au sein des hôpitaux publics, en les dotant de moyens conséquents, mais également en assurant la formation des médecins à l’échelle nationale. Revenant sur la grippe saisonnière qui commence déjà à se répandre au sein de la population, le spécialiste d’immunologie appelle à une vaccination massive pour réduire ses effets, notamment chez les personnes âgées. « Beaucoup de gens perdent leurs parents âgés juste parce qu’ils ne se sont pas fait vacciner », regrette-t-il. Selon le Pr Djenouhat, « la grippe saisonnière va être plus difficile cette fois-ci, en raison de la dette immunitaire, qui elle-même, suppose la disparition du virus grippal pendant deux années face au Covid-19 et la non-vaccination de la population ». Rebondissant sur le thème de la gestion de la situation post- Covid-19, le professeur Kamel Djenouhat estime que l’exigence du PCR, le fameux test virologique qui permet de repérer la présence du virus Covid-19 dans l’organisme, est obsolète et désormais non pertinente. De même, a-t-il ajouté, la fermeture des frontières et les restrictions concernant le déplacement des personnes ne sont point nécessaires. Notons que l’intervention du professeur Djenouhat intervient au moment, où, l’on recense quelques cas confirmés de coronavirus. En effet, sept nouveaux cas confirmés de coronavirus et quatre guérisons ont été enregistrés, vendredi dernier, alors qu’aucun décès n’a été déploré, a eu à indiquer le ministère de la Santé qui a, néanmoins, rappelé, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d’hygiène, la distanciation physique et le port du masque.