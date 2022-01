C'est un grand soulagement pour les malades qui viennent de plusieurs wilayas du pays. C'est aussi un soulagement pour les cas d'urgence envoyés depuis les centres de santé de wilaya de Tizi Ouzou.

La nouvelle a été donnée, hier, par les responsables de cet établissement d'envergure régionale qui a souffert depuis de longues années d'une dramatique surcharge au niveau de son bloc des urgences. Aujourd'hui, ce dernier a été doté d'un nouveau bloc flambant neuf dédié aux urgences. Selon la direction de l'hôpital Nédir, ce nouveau bâtiment permettra de prodiguer des soins plus adéquats dans des conditions largement meilleures que celles qui prévalaient auparavant.

En effet, ce bloc qui souffrait de surcharge, a été pendant longtemps considéré comme un cauchemar aussi bien par les malades que les médecins et tout le personnel qui trouvaient beaucoup de peine à exercer leur métier dans les normes requises. Une situation qui engendrait souvent des cas d'agressions qui, même injustifiés, trouvent explication dans le stress et la colère qu'endurent les malades et leurs parents, également soumis à une pression terrible. Dans un état de stress intense, les parents des malades ramenés pour des cas d'extrême urgence, se retrouvaient à attendre dans les couloirs alors que le malade est entre la vie et la mort.

Ces cas de violence trouvaient également l'explication par le manque de formation et d'humanisme des personnels qui trouvaient beaucoup de difficultés à traiter avec délicatesse et psychologie les malades et leurs familles.

Parfois, ces derniers se sentent méprisés par les médecins et les personnels qui ne daignent même pas se donner la peine d'expliquer les raisons du retard.

Des comportements qui ont, en effet, alimenté la colère des concernés. Aussi, cette surcharge, qui a pénalisé les malades comme les médecins et le personnel, va connaître un recul considérable après la mise en service de ce bloc.

Par ailleurs, il convient de noter les nombreux projets de réalisation de nouvelles infrastructures, qui ont été lancés et d'autres dégelés par les pouvoirs publics ces dernières années. Des projets dont certains ont, d'ailleurs,été réceptionnés et qui ont visiblement amélioré la carte sanitaire locale. Il en est ainsi de la réception de l' hôpital d'Ouadhias, la réception partielle du Centre anticancer, l'achèvement d'un hôpital aux Ouadhias, le lancement de deux autres hôpitaux en réalisation à Bouzeguène et Aïn El Hammam, l'achèvement de la procédure pour lancer en réalisation l'hôpital 60 lits de Maâtkas et la dynamisation des chantiers de réalisation de deux polycliniques à R'djaouna et Tamda, en voie d'achèvement.

Une opération d'amélioration qui s'est poursuivie enfin par la dotation et le renouvellement des équipements de plusieurs établissements sanitaires et des polycliniques ouvertes H/24 et assurant les UMC à l'instar des six EPH de Aïn El Hammam, Azazga, Draâ El Mizan, Boghni, Tigzirt, Azeffoun, et Larbaâ Nath Irathen.