Un important mouvement dans le corps de la police vient d'être effectué par le directeur général de la Sûreté nationale Dgsn, Farid Bencheïkh. Le mouvement qui a été validé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a touché quelque cinq directeurs centraux et 17 chefs de sûreté de wilayas. Le mouvement a également donné lieu, à une première à travers la nomination, pour la première fois, d'une femme à la tête d'une sûreté de wilaya. Cette opération a vu des réaffectations, des mises de fin de fonction, ainsi que l'appel à d'autres fonctions. Selon les informations dont nous disposons, ce mouvement entre dans le cadre d'une stratégie nationale de redéploiement du corps de la police nationale, à travers un plan de formation innovant et adapté aux nouvelles normes internationales, touchant différents grades et disciplines. Coïncidant avec les célébrations du soixantenaire de la fondation du corps de la Police nationale, ce mouvement se veut être un nouveau souffle pour ce corps constitué, et un vent de renouveau et de changement pour les nouvelles générations de la Sûreté nationale. Près de 11.000 agents, entre officiers et officiers supérieurs, ont bénéficié de promotions remarquables. Les célébrations ont été, également, profitables pour l'annonce de la création d'un grade de capitaine, intermédiaire entre les fonctions de commandement et les grades d'officiers, tels que les lieutenants de police. Parallèlement, le patron de la police a opéré ce mouvement important, afin de faire émerger les nouvelles compétences et donner la chance aux nouvelles générations d'officiers. Au niveau des nouvelles nominations au sein de l'administration centrale de la Dgsn, on citera la promotion de Allali Abdel Hakim, ancien chef de sûreté de Médéa, nommé au poste de directeur de l'administration publique, en remplacement de Ben Khalifa Ezzedine, appelé à d'autres fonctions. Au poste de directeur de la police judiciaire, Mourad Zenati, ancien chef de sûreté de Sétif succèdera à Shagour Mohamed, appelé à d'autres fonctions. Au poste de directeur de la santé, des activités sociales et des activités sportives, on verra la nomination de l'ancien directeur de l'Hôpital central de la Sûreté nationale, le commissaire Selma Madi, en remplacement du commissaire Bouahmad Boubacar, appelé à d'autres fonctions. Le commissaire de police, Bou Salah Yahya, a été nommé au poste de directeur des ressources humaines, en remplacement de Si Mohand Mohand Al-Saeed, appelé à d'autres fonctions. En remplacement de Mohamed Sarir, Faisal Hassani, ancien directeur des études chargé du secrétariat général à la Dgsn, en qualité de directeur de la formation. Par ailleurs, l'ancien chef de la sûreté de l'Etat de Béjaïa, Ali Badaoui a été promu au rang de directeur de la police des frontières. Depuis son investiture à la tête de la direction générale de la Sûreté nationale Dgsn en mars 2021, Farid Bencheïkh veut impulser une nouvelle dynamique dans les rangs de la police.