Un mort et 8 blessés. Tel est le bilan partiel du terrible accident de circulation survenu tôt dans la matinée d'hier sur la RN 02, liant la municipalité de Mers El Kebir, à la station touristique de Aïn El Türck, deux localités situées à l'ouest de la wilaya d'Oran. La direction de la Protection civile d'Oran a expliqué que «l'accident s'est produit vers 7h48, suite à une collision entre une voiture et un bus», causant la mort du conducteur du véhicule, âgé de 32 ans. Sa dépouille a été transférée à la morgue de l'ancien hôpital miliaire Medjbeur Thami d'Aïn El Türck. Selon la même source «le même accident a fait huit personnes blessées, cinq femmes et trois hommes, âgés de 10 à 69 ans». Les services de la Protection civile ont, durant les dernières 24 heures, enregistré trois accidents de la circulation survenus dans les différentes routes de la wilaya, faisant cinq blessés âgés entre 20 et 70 ans. Les blessés ont été évacués vers les services hospitaliers à proximité en vue d'observation, de suivi médical et d'amples examens. Le premier incident a été enregistré dans la région de Saint Roc, à l'entrée est de la station balnéaire d'Aïn El Türck. Il s'agit de la collision de deux voitures touristiques ayant fait un blessé, un quarantenaire, qui a été évacué vers les services des urgences de l'hôpital Medjbeur Thami. Simultanément, les services de la Protection civile d'Oran ont enregistré une collision de deux voitures à l'entrée de la commune d'Oued Tlélat, au sud de la wilaya d'Oran. Un blessé a été déploré. Ce dernier a été évacué vers le dispensaire de la même localité. Les mêmes services ont également enregistré un autre accident dans l'avenue du 1er novembre dans la commune de Bir El Djir, à l'est de la wilaya d'Oran. Cet accident porte l'estampille d'une collision d'une voiture avec une moto, provoquant un blessé qui a été évacué vers les services des urgences médico-chirurgicales de l'Établissement hospitalier universitaire du 1er novembre, à l'Usto.