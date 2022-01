Une fille de 14 ans est morte et cinq autres personnes, membres d'une même famille, ont été blessées dans un accident de la route survenu, hier, dans la commune de Ouled Hedadj (wilaya de Boumerdès), indique la direction locale de la Protection civile. Selon le chargé de communication auprès de ce corps constitué, le lieutenant Hocine Bouchachia, l'accident s'est produit vers 2 heures, sur la RN 64, à hauteur de Haouch El Makhfi dans la commune de Ouled Hedadj, suite au dérapage d'un véhicule utilitaire. L'accident, dont les circonstances ne sont pas encore déterminées, a causé la mort, sur place, d'une fille âgée de 14 ans et des blessures à cinq personnes d'une même famille, âgées entre 7 et 35 ans. Les blessés ont reçu les premiers soins avant leur évacuation vers la polyclinique de Boudouaou, a-t-on précisé. Le corps de la victime décédée a été transféré vers la morgue de l'hôpital de Rouiba à Alger, a-t-on ajouté de même source.