Une personne a trouvé la mort et huit autres ont été blessées dans un carambolage entre 12 voitures, survenu, ce matin à Alger, au niveau de la pénétrante Garidi-Drid Hocine, indique un communiqué des services de la Protection civile.« Les unités de la Protection civile de la wilaya d'Alger sont intervenues à 06H00 suite à un accident de la circulation », indique le communiqué qui a précisé qu'il s'agissait d'un carambolage entre 12 voitures au niveau de la pénétrante Garidi-Drid Hocine . « L'accident a fait un mort sur place et 8 autres blessés qui ont été transférés à l'hôpital Salim Zemirli et à l'hôpital Mustapha Pacha », ajoute la même source. Ce carambolage a perturbé le trafic au niveau de la rocade sud d’Alger. D’énormes bouchons se sont formés sur la route entre Dar El Beïda et Ben Aknoun.