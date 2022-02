Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a quitté, hier, Doha à destination du Koweït pour une visite officielle de deux jours. «Cette visite tend à consolider les relations bilatérales et à renforcer les liens profonds de fraternité entres les deux peuples frères», a souligné un communiqué de la Présidence. Mais au- delà de l'affermissement de la coopération bilatérale entre les deux pays, le président Tebboune participera à un mini-sommet qui le regroupera avec son hôte Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, l'émir de l'État du Koweït et le président égyptien, Abdelfattah Sissi. La troïka des chefs d'État arabes devrait aborder la tenue du prochain sommet arabe à Alger. Le retour de la Syrie ne manquera sûrement pas d'être examiné. Selon des médias koweïtiens, les présidents Tebboune et Sissi vont inciter le Koweït à soutenir ce retour. Pour rappel, la question du retour de la Syrie n'a pas été soulevée lors de la réunion ministérielle consultative qui s'est tenue fin janvier au Koweït. Le président Abdelmadjid Tebboune avait déclaré, en novembre dernier, que «la Syrie est censée être présente (au sommet)... lorsque nous organisons un sommet arabe, nous voulons qu'il soit inclusif et qu'il constitue une rampe de lancement pour la réunification du Monde arabe divisé». Le Koweït a déjà donné sa caution au Sommet d'Alger qui aura lieu en automne prochain. Reste la question du retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Le secrétaire général de la Ligue a confié que cette affaire requiert d'autres discussions. Mais cela ne veut pas dire que le sujet ne sera pas sur la table à Alger, avec peut-être même des avancées puisque les Emirats arabes unis par exemple ont déjà renoué avec Damas. Outre cette question, le mini-sommet portera également sur les défis régionaux et internationaux que connaît la région arabe et de la nécessaire application du droit international et la concrétisation des objectifs de l'ONU. Enfin, la visite du président Tebboune sera aussi une occasion pour le renforcement des relations algéro-koweïtiennes. Des relations «solides» et «stratégiques», comme les a déjà qualifiées, le chef de la diplomatie koweïtienne lors de sa visite à Alger, qui fêteront bientôt leurs 60 ans d'existence. À cette occasion, les deux pays ont affiché leur volonté d'élaborer un plan d'action reposant sur un calendrier «pour le développement de ces relations dans tous les domaines et sur tous les plans». D'ailleurs, il a été décidé de réactiver la commission mixte et créer un conseil d'hommes d'affaires algéro-koweïtien, ainsi que d'organiser une visite des opérateurs koweitiens en Algérie, au cours du premier semestre 2022.