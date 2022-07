«Un budget de 1 milliard de dinars est alloué pour la réhabilitation de l'ancien pôle universitaire Ahmed Ben Bella,de l'université d'Oran», a indiqué la direction de celle-ci. La même source explique que «la totalité des procédures administratives sont achevées», soulignant que «les travaux de rénovation seront lancés incessamment». «Le chantier sera supervisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre d'une vision futuriste tout en prenant en compte les besoins de l'université en matière d'infrastructures pédagogiques universitaires compte tenu du nombre croissant des étudiants dans les années à venir, en plus de l'adaptation de l'ancien pôle universitaire aux exigences modernes». Le chantier porte essentiellement sur la rénovation des amphis, des salles de cours, les blocs administratifs et les sanitaires.

Le pôle universitaire d'Oran 1 compte 26000 étudiants auxquels s'ajouteront plus de 5000 nouveaux étudiants durant la saison universitaire 2022-2003. Cette saison sera marquée par cinq nouvelles filières. Il s'agit de spécialités liées aux sciences de la nature et de la vie, des sciences de la précision et des sciences appliquées et techniques. De 4.500 à 5.000 nouveaux bacheliers sont attendus à l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella, pour le compte de la saison universitaire 2022-2023. Compte tenu de la forte demande pour les spécialités de l'université d'Oran 1, l'université a prévu jusqu'à 5000 places pédagogiques pour les nouveaux titulaires du baccalauréat.

Par ailleurs, les portes ouvertes organisées à l'université pendant 4 jours pour les nouveaux titulaires du baccalauréat ont permis aux nouveaux bacheliers de se familiariser avec la vie estudiantine tout en prenant acte des différents parcours de formation leur ayant été proposés par les écoles et les instituts de l'université.

L'année universitaire 2021-2022 a été sanctionnée par la fin du cursus de quelque 5313 étudiants, diplômés dans toutes les différentes spécialités, parmi lesquelles on compte 805 médecins, 367 pharmaciens et 111 chirurgiens-dentistes. Pour le doctorat, le nombre d'étudiants inscrits à l'université d'Oran 1 au cours de l'année universitaire 2021-2022 est de 1.271 candidats, parmi lesquels 620 étudiants ont soutenu leurs thèses, en plus de 429 postulants en médecine. En ce qui concerne la recherche scientifique, l'université dispose de 72 laboratoires accrédités.

Le nombre des différents projets de recherche a atteint 242 entre 2018 et 2022, avec 83 nouveaux projets proposés pour l'année universitaire 2023. Au cours de la dernière année, le bureau des relations extérieures de la direction des universités a conclu sept accords avec l'environnement social et économique, quatre accords internationaux avec des universités étrangères et neuf accords avec des institutions nationales.