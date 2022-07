Le défilé organisé par l'Armée nationale populaire le 5 juillet dernier a été largement commenté par la presse internationale. Chacun y est allé de sa lecture. Autour de tables rondes ou des émissions spéciales, l'Algérie a eu la part du lion. Un défilé vanté par certaines chaînes de télévision arabes comme Al Mayadeen, Al Ikhbariya ou encore Al Jazeera. Si pour certains, il reflète une fierté de la nation arabe, pour d'autres, c'est une mise en garde de taille. Sous le titre Imposant défilé militaire, le quotidien français, Le Point, souligne que l'«Algérie a célébré mardi en grande pompe, avec une parade militaire d'ampleur inédite, le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française, dont la mémoire crispe toujours ses relations avec Paris». Des qualificatifs utilisés par le site aa.com, qui relève que «la parade militaire exceptionnelle a été supervisée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune». Il en de même pour TV5-Monde. C'est dire que le défilé n'a laissé personne indifférent. Un défilé pour lequel les Algériens sont venus des quatre coins du pays, pour y assister. «Pour ce défilé, des équipements militaires importants ont été mobilisés. Il y avait des chars, des camions de transport de troupes, des lance- roquettes, des batteries de missiles S300 et autres blindés de l'ANP», soulève les médias étrangers. Une mise en garde et un avertissement certes, mais aussi un message de paix. C'est ce qui ressort de l'intervention du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha, qui présidait le lendemain à l'École nationale des techniciens de l'aéronautique à Blida en 1e Région militaire, une cérémonie en l'honneur des cadres et personnels de l'ANP ayant participé justement au défilé. Après avoir félicité les participants au nom du président Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée, Saïd Chanegriha, a déclaré: «Vous avez fait acte d'un véritable talent lors de cet événement qui constitue un succès à plus d'un titre, notamment en termes de discipline, de haut professionnalisme, de cohésion et de coordination de vos performances et de précision des figures formées, aussi bien sur terre, en mer que dans les airs. Vous n'avez épargné aucun effort pour faire de ce défilé historique un succès à travers lequel vous vous êtes honorés et avez honoré votre armée et votre patrie, l'Algérie». Et Saïd Chanegriha de relever que «le monde entier a été témoin de cette détermination qui anime votre coeur, de la volonté dont vous avez fait montre durant cette parade suscitant, ainsi, l'éloge des nombreux amis de l'Algérie qui ont tenu à partager, avec nous, notre joie en cette glorieuse commémoration, en signe de reconnaissance de la place particulière qu'occupe notre pays dans le coeur de leurs peuples et de sa contribution efficiente à asseoir la sécurité et la stabilité dans la région ainsi que de son rôle historique dans le soutien des causes justes dans le monde». Pour Saïd Chanegriha «ce défilé est porteur de messages forts de sens». Un message adressé à ceux qui n'ont cessé de critiquer et de faire des lectures haineuses. «Nous avons minutieusement veillé à ce que cet imposant défilé militaire soit à la hauteur des dimensions et de la symbolique de cette commémoration, des sacrifices de ses artisans et de l'engagement loyal de ceux qui ont préservé le legs. Mais aussi à consolider le front interne et le lien entre le peuple et son armée dont les personnels sont avant tout les enfants de ce peuple vaillant», a-t-il clamé. Offensif, le général d'armée a insisté sur le fait qu'à travers cette célébration, l'Algérie a voulu «faire passer un message significatif. Un message de paix du fait que «l'armement de l'ANP est exclusivement voué à la défense de l'Algérie, à la sauvegarde de ses frontières et la préservation de sa souveraineté nationale». Dans ce contexte, il soutiendra que «nous tenons aussi à contribuer à asseoir la paix et la stabilité dans le monde sous l'égide des Nations unies. À cet égard, l'Algérie exprime clairement sa volonté et sa détermination à tenir un rôle pivot sur la scène régionale et internationale, et ce, dans le cadre du droit international».