La production nationale des articles scolaires ne couvre que près de 30% du marché national. Un chiffre révélé par El Hadj Tahar Boulenouar, président de l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca). Une révélation intervenant au moment où la course aux fournitures scolaires bat son plein. La demande de ces produits a augmenté de «60% avec le rendez-vous de la rentrée scolaire,» affirme l'interlocuteur, sur fond de hausse des prix. Une hausse attribuée, selon le même responsable, à la hausse des prix des matières premières, notamment le plastique et le papier, qui se sont enflammés au cours des deux dernières années, avec une augmentation de plus de 100%, par rapport à leur prix antérieur.

Les prix mondiaux de ces produits devenus rares ont flambé. Chère est la rentrée scolaire. En fait, la pandémie de la Covid-19, qui avait déjà désorganisé la production des matières premières entrant dans la fabrication de certains articles scolaires, a également fait exploser le prix du fret maritime. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a suivi. Une crise qui a impacté les approvisionnements en matières premières, en l'occurrence, le bois, le papier et le plastique. Même la colle qui sert à fabriquer les papiers d'emballage provient de ces deux pays. Concernant la production nationale, El Hadj Tahar Boulenouar regrette l'absence d'unités nationales de production de...taille-crayons, de compas. «La production nationale actuelle ne peut couvrir la forte demande sur les gommes et crayons de couleur» se désole-t-il. «C'est dans ce segment primaire qu'il faudrait investir, puisque la production de ce type d'article n'est pas complexe», martèle Ali Bey Nasri, expert en commerce extérieur.

Contacté par nos soins, celui-ci soulignera que «l'Etat doit encourager l'investissement dans le domaine pour réduire la facture d'importation» incitant les «importateurs à investir dans ce créneau». «Ce créneau est géré par la loi de l'omerta pour des raisons de monopole» déclare à demi-mot un commerçant qui tentait de justifier la hausse des articles scolaires.

La faible production nationale dans ce secteur est un secret de Polichinelle. Appelant les jeunes porteurs d'idées et de projets pour investir dans la production des articles scolaires, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) avait, fin 2021, souligné que les quelque 120 micro-entreprises exerçant dans ce domaine ne suffisent pas pour couvrir les besoins du marché national. Cahiers, protège-cahiers, stylos, livres éducatifs, contes pour enfants, ardoises, ruban adhésif, compas, cartables, tubes de colle, tabliers,...etc).

Depuis, 63 nouvelles autorisations ont été accordées pour la fabrication de fournitures scolaires, comme l'avait affirmé, le mois dernier, le directeur général de la régulation et l'organisation des marchés au ministère du Commerce, Sami Koli. Pourtant, le marché est juteux. Il y a 11 millions d'élèves scolarisés.

Soit 11 millions de cartables à équiper avec des centaines de millions de stylos, de crayons, de gommes et des autres produits. Vu sous cet angle, il y a urgence. On est aux portes de la rentrée scolaire. Vu d'un autre angle, le marché est effectivement juteux tant les besoins en la matière sont importants et énormes. À cela vient s'ajouter la demande du secteur universitaire à couvrir sans pour autant oublier les besoins en la matière des administrations. Les besoins en fournitures de bureau concernent directement les ministères, les collectivités locales, les entreprises publiques et privées. Des milliards de dinars à «épargner» et à «gagner» et de nouvelles opportunités de travail si...