Deux jeunes athlètes amateurs entameront, à partir de demain après-midi, une course «ultra-marathon Oran-Alger», sur une distance de près de 500 km pour collecter des fonds pour les enfants malades atteints de cancer, d'insuffisance rénale et de diabète, a-t-on appris de ces deux sportifs. Omar Rahmoune (22 ans) et Abderrahmane Barti (29 ans), vont parcourir environ 500 kilomètres entre la place du 1er- Novembre (centre-ville d'Oran) et «Maqqam Echahid» (Alger) empruntant la route du littoral, sur une durée d'une dizaine jours environ, avec des pauses après chaque étape. Ils seront accompagnés d'un staff technique e.t médical, composé de leur coach, Abdelkader Naghlaoui, un ancien athlète, d'un médecin et de trois cameramen. Les deux athlètes sont soutenus par la direction de wilaya de la jeunesse et des sports, l'APC d'Oran et l'association caritative «Nass El-Kheir», indique la même source. D'autre part, durant la course, des pauses se feront en pleine nature, les athlètes ayant à leur disposition des tentes et tous les équipements nécessaires pour bien récupérer. Les trois cameramen filmeront cette aventure, première du genre à l'échelle nationale, qui sera diffusée en H24 et en «live» sur les réseaux sociaux par plus de 30 influenceurs de réseaux réputés.