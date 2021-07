Alors que l'étude des listes partisanes des candidats potentiels aux postes de ministres, dans le gouvernement de Aïmene Benabderrahmane, se poursuit, à l'ombre des médias et des principaux concernés, l'ébullition politique prend place. Selon des recoupements fiables, certains candidats potentiels ont déjà même été consultés et leurs affectations connues. C'est dire la célérité avec laquelle est entamée la formation du prochain gouvernement. Par ailleurs, sur fond d'attentes citoyennes pressantes, les consultations semblent avoir pris fin pour laisser place aux choix définitifs des profils ministrables. C'est au président de la République qu'échoit la responsabilité du dernier regard et de l'ultime décision. Après plus de 18 mois d'un bilan mitigé, le gouvernement Djerad rompt les ponts avec l'action gouvernementale. Quels sont les domaines d'échec et ceux de réussite de ce gouvernement sortant? Quels sont les points forts et les points faibles des départements et secteurs sortants? Qui sont les secteurs forts, qui ont brillé et ceux qui ont failli? Quels enseignements faudra-t-il en tirer? Y aura-t-il des pistes à suivre et d'autres à éviter par ce futur nouveau gouvernement? De l'avis de nombreux experts, qui défilent sur les plateaux de télévision et d'autres, qui s'expriment sur les colonnes de la presse nationale, la nécessité de dresser des bilans et des diagnostics fiables, afin de corriger le tir, est établie comme un préalable et une priorité absolue dans l'action gouvernementale future. C'est en ces termes, que se traduit la continuité du programme gouvernemental, sur la base d'une expertise exhaustive de l'action sectorielle du gouvernement sortant. Eviter de tomber dans les travers précédents, dépasser les problèmes et les erreurs passés, surmonter les difficultés liées à l'émiettement des efforts et des ressources gouvernementales, autant de pistes à explorer pour redonner du punch à l'action du nouveau gouvernement. Certains parlent même d'une véritable ingénierie politique à mettre en place, pour ce nouveau gouvernement. Ainsi, l'une des grandes priorités autour de laquelle devra être axée l'action de la future équipe gouvernementale sera, sans nul doute, l'intersectorialité. Un axe de travail primordial à prendre, sérieusement, en considération et à privilégier pour réussir une action gouvernementale concertée et judicieuse. Tellement galvaudé par certains départements ministériels, le mot intersectorialité a fini par être banalisé. Certains ministres ont multiplié les rencontres, les déclarations et les sorties protocolaires conjointes, pour «faire croire» à une cohésion gouvernementale. Le souci de préserver son poste de ministre ne doit pas prévaloir sur celui de l'honnêteté intellectuelle, ni sur l'obligation de résultat à ériger en système de performance. L'intersectorialité suppose l'existence d'une vision globale incluant le court, le moyen et le long terme. Cela suppose aussi l'élaboration d'une stratégie politique du gouvernement, visant à canaliser les ressources humaines, matérielles et financières des différents secteurs. Un exemple simple, celui du programme de la femme rurale, mobilise au minimum, trois départements ministériels, le Travail et la protection sociale, l'Artisanat et le travail familial et la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme. Ces départements ministériels collaborent également avec d'autres ONG et organismes mondiaux, autour de ce volet important. Malgré les déclarations grandeur nature des uns et des autres, sur le terrain, ce sont juste les ministres qui collaborent entre eux.

Or, l'intersectorialité voudrait que les niveaux de collaboration soient généralisés à tous les échelons de responsabilité et d'action, loin des opérations marketing politique. En termes clairs, seule une stratégie gouvernementale, clairement définie, est à même de dessiner les contours de ce travail d'équipe. Aujourd'hui, les attentes citoyennes se font, de plus en plus, pressantes et les besoins se cristallisent sur le terrain de la sphère sociale. Il n'est plus permis de se tromper davantage, tant dans les priorités que dans la manière dont il faut les appréhender au final.