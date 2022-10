La brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Mostaganem a réussi à démanteler un réseau criminel national spécialisé dans le trafic de drogues dures et à saisir un kilo de cocaïne, a-t-on appris, jeudi, de ce corps de sécurité. L’officier principal de police de la brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Mostaganem, Benammar Mohamed El-Amine, a indiqué que l’opération est intervenue suite à des informations parvenues au service selon lesquelles des personnes en provenance de wilayas de l’Ouest limitrophes à Mostaganem, à bord d’un véhicule de tourisme portant une immatriculation étrangère, allaient vendre une quantité de drogues dures.

Après avoir avisé le procureur de la République territorialement compétent des faits et accompli les procédures légales, la police judiciaire a mis en place un plan pour intercepter le réseau criminel, ajoute la même source. Selon la même source, le véhicule suspect a été localisé et suivi jusqu’au garage d’une habitation de la ville de Mostaganem que les policiers ont pris d’assaut et ont réussi à arrêter trois personnes, âgées entre 32 et 38 ans, originaires des wilayas de Mostaganem, Oran et Béjaïa.

L’opération a permis de découvrir une quantité de poudre blanche, qui s’est avérée être de la drogue dure de type cocaïne d’un poids de 1 kilo et 50 grammes, et ce après un premier examen effectué par la police scientifique, ajoute-t-on. Les investigations ont démontré que l’un des suspects était recherché, sous le coup d’un mandat d’arrêt, dans une affaire de faux et usage de faux et trafic international de stupéfiants émanant du tribunal d’El-Oued.

Lors des mêmes investigations, les forces de police ont saisi 5 véhicules, dont 3 véhicules de type 4X4 et un autre immatriculé à l’étranger, ainsi qu’une somme de 47.000 dinars, a ajouté le même officier principal de police.