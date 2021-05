L’opération de recherche du corps d’une personne, portée disparue sur la plage de Oued Righa, dans la commune de Flifla (Skikda), est toujours en cours, a indiqué, hier, la direction locale de la Protection civile. Les éléments de l’unité principale Moudjahid Saoudi El Kenz, soutenus par les plongeurs de l’unité maritime du même corps, sont intervenus, vers 11h25, pour rechercher un individu âgé de 26 ans et originaire de la wilaya de Mila, qui s’est noyé en mer, sur la plage de Oued Righa, dans la commune de Flifla, a précisé la même source. Il s’agit, a-t-on fait savoir, du sixième cas de noyade enregistré dans la wilaya de Skikda durant une période de 10 jours, soulignant que la majorité des victimes est issue des wilayas de l’intérieur. A cet effet, la direction de la Protection civile de la wilaya de Skikda a appelé l’ensemble des citoyens à surveiller leurs enfants et de ne pas fréquenter les plages, car celles-ci sont interdites à la baignade et non surveillées, du fait que la saison estivale de l’année 2021 n’a pas encore commencé, en plus à suivre les prévisions météorologiques, afin de connaître l’état de la mer.