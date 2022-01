Les unités du Groupement régional de la Gendarmerie nationale à Mostaganem, appuyées par le peloton de sécurité et d’intervention, ont réussi à libérer un jeune de 18 ans. Selon un communiqué du même groupe, l’opération a eu lieu, après avoir reçu une communication à la division régionale de la Gendarmerie nationale à Mazagran. La personne concernée a été enlevée et détenue dans une résidence. En échange de sa libération, une demande de rançon a été exigée à sa famille. Le même communiqué ajoute que 7 membres du réseau criminel ont été arrêtés, dont une femme. En outre, 7 couteaux de différentes tailles, 4 téléphones portables et 3 chèques postaux signés par le père de l’enfant ont été récupérés.