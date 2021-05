Un jeune homme de 19 ans a été mortellement poignardé dans la ville d'El Eulma, au deuxième jour de l'Aïd alors qu'il sortait de la mosquée Oussama Ben Zaid après avoir accompli sa prière. La victime a été surprise par son agresseur, un jeune de la même tranche d'âge, qui ne lui a pas laissé le temps de réagir et lui a asséné plusieurs coups de couteau au coeur et au thorax, selon des sites électroniques qui citent des passants ayant assisté, impuissants, à ce crime crapuleux. Le coupable serait une connaissance de la victime avec laquelle il a eu une brouille. Il décide alors de le poignarder avant de prendre la fuite en abandonnant sa victime dans une mare de sang. Cette dernière succombera d'ailleurs à ses graves blessures avant même d'arriver à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce crime et faire toute la lumière sur cette affaire.