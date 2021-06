La campagne électorale des législatives anticipées du 12 juin prochain a réservé bien des «surprises» en matière de déclarations somme toute paradoxales.

Après les déclarations de l'islamiste salafiste Abdellah Djaballah et sa mission messianique pour satisfaire «Dieu» dans cette campagne électorale, voilà que Abdelkader Bengrina s'inscrit dans la même lancée en promettant le paradis aux Algériens et pas uniquement les Algériens, mais l'Afrique du Nord.

Les pitreries de Bengrina sont du hors normes, la preuve c'est qu'il est président d'un mouvement islamiste créé sur les décombres d'une crise organique qui a frappé le MSP durant la présidence de Aboudjera Soltani.

Ce transfuge du MSP n'hésite pas à recourir à l'élément «fantastique» pour séduire et ratisser large dans la perspective d'engranger des voix lui permettant d'accéder à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Bengrina vend une image de lui qui se veut comme sarcastique et clownesque, certes, il y a ce côté chez lui, mais cet islamiste «chouroucrate», en alpaga, a compris que la société est dans beaucoup de cas réceptive à ce genre de pitreries et d'idées saugrenues.Bengrina qui se montre avec un air sarcastique en provoquant la rigolade et l'hilarité, sait ce qu'il fait pour atteindre son objectif étroit et sordide. Ce quidam qui est un pur produit de son maître à penser, à savoir Mahfoud Nahnah, un islamiste fervent disciple de Hassan El Benna, le chef spirituel et le fondateur de l'organisation des Frères musulmans. Rien que pour ça, les gens doivent comprendre que Bengrina n'est pas une personne simpliste même s'il se présente de la sorte quand il s'adresse à la masse ou dans une campagne électorale.

Bengrina a compris que le discours islamiste est en pleine crise, il sait que la mobilisation à travers des énoncés qui puisent leur fondement à travers le corpus traditionnel de l'islam politique ne fait plus recette actuellement, surtout après l'échec des islamistes dans les pays où l'ancrage de la mouvance islamiste se faisait sentir avec force.

Il reste potentiellement un islamiste convaincu, mais le contexte ne lui est pas favorable, alors il préfère faire dans le spectacle pour présenter son islamisme comme un produit souple et ouvert sur le temps et les exigences de l'évolution et de la modernité.

Parmi les sarcasmes et les pitreries auxquels a fait recours Bengrina, c'est de promettre le paradis aux Algériens et les Algériennes en jouant sur la symbolique de l'histoire de la révolution de Novembre 1954.

À ce propos, Bengrina a fait réellement dans le spectacle pour faire croire aux Algériens qu'ils sont dignes du paradis en démontrant tel un derviche que l'Algérie renferme un million et demi de martyrs. Selon lui, un martyr assure la place au paradis pour 70 personnes et par ricochet, Tous les Algériens et toutes les Algériennes iront au paradis. Le bonus sera offert à nos voisins de toute l'Afrique du Nord, puisque selon Bengrina, l'Algérie à une pléthore de martyrs.

Il faut être Bengrina pour dire ce genre de fumisteries et de balivernes. Mais cet islamiste ne recule devant rien pour s'agripper au pouvoir et pour faire durer l'espoir de réaliser l'objectif de l'Etat islamique pour lequel il croit mordicus.

Le danger islamiste est incarné par les gens comme Bengrina, Makri et Djaballah, qui savent que l'enjeu en rapport avec leur projet de l'Etat islamique ne s'y prête pas. Il font en sorte que le travail doit être maintenu à travers l'entrisme dans les institutions élues et aussi dans des structures sensibles de la République telle que l'école et autres secteurs névralgiques pour endoctriner davantage les masses et les duper par leurs chimères et charlatanismes.

Alors, il ne faut pas sous-estimer les déclarations et les sorties médiatiques et sarcastiques de Bengrina.

Ce quidam ne fait que refléter ce qu'une certaine frange de la société aime écouter et avoir comme référence. Il y a péril en la demeure. Attention!