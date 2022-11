Le président de la République Abdelmadjid Tebboune et l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ont procédé, hier, au lancement de la pose de la première pierre de l'hôpital allemand algéro-qatari. La cérémonie a eu lieu au Centre international des conférences (CIC-Alger) «Abdelatif Rehal». A l'occasion, les deux parties ont, également, assisté à l'inauguration officielle de l'usine sidérurgique de la Compagnie sidérurgique algéro-qatari de Bellara dans la wilaya de Jijel, considéré comme le fruit d'un partenariat fructueux, qui se chiffre à 2 milliards de dollars L'usine devrait atteindre une capacité de 2 millions de tonnes en 2022 en rond à béton et en d'autres produits sidérurgiques.

L'assiette foncière réservée au projet de l'hôpital algéro-qatari-allemand à Alger est prête à accueillir les travaux, a-t-on appris hier d'une source auprès du ministère de l'Habitat. La décision de construire cet édifice a été prise par le président Tebboune lors d'une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État avait souligné qu'«il s'agit par la création de cet édifice médical de prendre en charge la majorité des cas et des interventions chirurgicales, notamment celles difficiles qui nécessitaient un transfert vers l'étranger». De son côté, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a reçu, il y a quelques jours l'ambassadeur de l'État du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Ahmed Naama. Ce dernier a informé le ministre de la Santé de «l'état d'avancement du projet de cet hôpital d'une capacité de 400 lits, qui sera livré dans deux ans», précise un communiqué de la tutelle. Abdulaziz Ali Ahmed Naama a également affirmé que «l'équipe de travail qatarie est en passe de préparer les plans et le dossier d'ingénierie de ce projet stratégique». «Les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation sur d'éventuels projets bilatéraux en intensifiant les discussions et les visites entre les délégations des deux pays, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations des dirigeants des deux pays», selon toujours le même document. Économiquement parlant, la coopération entre Alger et Doha ne datent pas d'aujourd'hui. Nombreux sont les investissements algéro-qataris attendus qui devront traduire davantage les liens forts d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays frères. Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, avait évoqué fin septembre à Alger, avec le président de l'Office des travaux publics de Qatar (Ashghal), Saad Ahmed Al Mohannadi, les voies et moyens de développer davantage la coopération bilatérale dans le secteur des travaux publics. Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des travaux publics, qui constituera «une base pour consolider et renforcer davantage les relations bilatérales, à travers des réalisations à concrétiser sur le terrain», comme estimé par le président d'Ashghal.