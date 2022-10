Implanté au lieudit Koudiet Eddraouche dans la commune de Berrihane située à 40 km au sud-ouest d'El Tarf, le projet devrait être réceptionné au cours de l'exercice 2023/2024. L'étude technique du projet achevée à 100%, la réalisation de ce projet d'envergure est appelée à fournir une eau potable de haute qualité et résoudre le problème du stress hydrique occasionné par les changements climatiques. Au-delà, ce projet va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de la wilaya d'El Tarf, en générant plus de 1000 emplois directs et indirects, sans oublier son impact socio-économique D'une capacité de production de 300000 m3/j, la station de dessalement de l'eau de mer va alimenter plusieurs wilayas de l'est du pays. Un investissement à travers lequel les pouvoirs publics visent à faire face au déficit en eau et à assurer la sécurité hydrique dans quatre wilayas de l'Est, à savoir: El Tarf, Guelma, Skikda et Annaba. La part du lion revient à cette dernière avec 80% de la production d'eau. Pour ce faire, une canalisation d'un diamètre de 1,5 m sur un linéaire de 46 km pour acheminer l'eau vers les différents réservoirs des wilayas d'El Tarf et Annaba, est en cours de réalisation. Il est également programmé la réalisation de deux réservoirs d'une capacité de 20000 m3 chacun au niveau de la station de traitement d'Annaba. Par ailleurs, il convient de souligner que les autorités locales de la wilaya d'El Tarf ont levé toutes les contraintes administratives et régularisé la situation juridique des 11 hectares de terrain réservés à la réalisation du projet à Koudiet Eddraouche, après l'abandon, rappelle-t-on encore,du premier site, qui était prévu sur la plage «Essabi», dans la commune d'Echatt. Ainsi, pour un délai de réalisation de 2 ans et 4 mois, le projet sera érigé à proximité du site de la centrale électrique de Draouch. Ce qui ne devrait pas poser de contrainte pour l'alimentation énergétique. Avec la mise en service de la station de dessalement de l'eau de mer et le gaz, la station électrique de Draouch augmentera son rendement à hauteur de 30% pour atteindre, sa capacité nominale de production de 1200 MW. Pour la réalisation de cet investissement, l'un des plus grands projets d'importance stratégique pour la wilaya d'El Tarf, la priorité est accordée aux compétences algériennes des sociétés nationales, à l'instar de la Société algérienne de réalisation des projets industriels(Sarpi), filiale de Sonatrach, entre autres. Pendant les 28 mois de réalisation, l'ensemble des intervenants dans ce projet sont appelés à se conformer aux nouvelles normes dans l'exécution de leurs tâches et à déployer des efforts pour hâter l'opération de réalisation de cet important projet, pour faire face au déficit en eau et assurer la sécurité hydrique dans ces quatre wilayas de l'Est.