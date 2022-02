La diplomatie algérienne ne cesse d'engranger des exploits notables au niveau arabe. Les dernières visites du président de la République au Qatar et au Koweït signe un retour spectaculaire de la diplomatie algérienne dans la région sensible et stratégique du Moyen-Orient. Cette intense activité diplomatique que mène le président Tebboune renseigne sur la volonté de l'Algérie d'approfondir ses rapports historiques avec les pays arabes frères, même si le contexte géopolitique qui caractérise le Moyen-Orient en général et l'Afrique du Nord en particulier n'est pas reluisant.

L'événement majeur du sommet de la Ligue arabe, qui sera tenu prochainement à Alger, constitue une pierre d'achoppement dans les rapports arabo-arabes en perspective d'insuffler une dynamique politique et économique au sein des pays arabes et juguler les malentendus et les divisions qui s'expriment ici et là.

L'Algérie a, de tout temps su se placer au-dessus des clivages et des divisions entre les États arabes. Cette attitude se vérifie aujourd'hui, à travers l'évolution notable et qualitative entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, ainsi qu'avec le Qatar et le Koweït, des pays dont le rôle est prépondérant sur l'échiquier arabe. L'Algérie est largement sollicitée en sa qualité d'intermédiaire fiable pour résoudre et régler les problèmes et des conflits pendants entre les pays concernés par ladite situation de crise et d'impasse. L'entente qui se vérifie davantage entre l'Algérie et les pays du Golfe est le fruit de l'approche diplomatique algérienne qui se veut un outil pour la résolution des conflits et la défense de la souveraineté des pays arabes loin de toute ingérence dans les affaires internes desdits pays.

L'Algérie se place en position de force au plan diplomatique, surtout que le Monde arabe est déterminé par le rôle important joué sur le plan stratégique, par l'Egypte et l'Algérie. Ce tandem campe un rôle qui se situe par rapport aux enjeux qui déterminent la géopolitique de la région, mais aussi comme une force d'équilibre et de stabilité du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

L'accord parfait avec l'Egypte et le renforcement des relations diplomatiques avec les pays du Golfe, donnent à la diplomatie algérienne un statut de pays pivot et déterminant sur l'échiquier diplomatique et stratégique dans le Monde arabe. C'est ce qui fait dire à certains experts et analystes des questions du Monde arabe, que le sommet de la Ligue arabe sera une réussite pour l'Algérie et sa diplomatie, qui ne ménage aucun effort pour se situer en position d'intermédiaire fiable et un partenaire crédible de par ses positions stratégiques et son approche offensive, mais sereine et sage à la fois. Le retour de la diplomatie algérienne sur l'arène internationale et arabe est l'aboutissement d'une démarche constante de l'Algérie par rapport aux questions centrales et sensibles qui secouent les pays arabes en matière de guerres fratricides et de conflits par procuration. Cette attitude a permis l'Algérie de se démarquer, avec sagesse et sérénité de la dislocation des Etats nationaux et de l'ingérence dans les affaires internes des pays arabes.

Aujourd'hui, notre pays se place en pôle position pour porter la voix d'un Monde arabe livré aux divisions et aux conflits fratricides. Le sommet de La Ligue arabe qui se tiendra à Alger aura toutes les chances de connaître un franc succès, pour la simple raison que l'Algérie est sollicitée en tant que force de paix, pour juguler les conflits et les divisions entre les pays arabes.

Ce statut renseigne sur le retour spectaculaire de la diplomatie algérienne sur l'échiquier arabe. Il s'agit de la constance dans le traitement inhérent aux problèmes arabo-arabes et l'attitude du principe par rapport à la question palestinienne et le rôle que même l'Algérie afin de réconcilier les factions palestiniennes pour faire de l'entité sioniste l'ennemi central et la cause de la situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple palestinien.