La violence prend des proportions alarmantes au sein de notre société. On assiste, ces derniers temps, à une recrudescences des actes de brutalité de toutes sortes. Des gangs s'imposent par la force, les armes, les agressions, les actes d'intimidation et les menaces de mort. Ils n'hésitent pas à passer à l'acte. Cette violence n'est pas seulement le fait de ces délinquants, l'on voit également des citoyens d'apparence normale qui ont recours à la brutalité pour régler leur propres affaires par eux-mêmes.

On arrive, en effet, à tuer pour diverses raisons, pour rien parfois. Arracher la vie à quelqu'un devient si banal. Et la violence est en passe de devenir un moyen de régler et trancher les conflits.

Face à cette situation désolante, l'Etat frappe fort pour étouffer ce phénomène. 5 individus viennent d'être arrêtés à Blida. Ils sont suspectés d'être derrière un meurtre crapuleux dont a été victime un ex-enseignant de français au CEM. Les bourreaux s'adonnaient à une bataille rangée à coups de sabres, et de couteaux de pierres de bâtons, provoquant une grande panique parmi les habitants de la ville paisible de Soumaâ. Le défunt s'appelle Youcef. Il venait en aide à son frère, agressé par une vingtaine de délinquants armés de couteaux et d'épées, qui se sont introduits à l'intérieur de son magasin. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures, laissant une veuve et deux enfants en bas âge.

Son assassinat, par des repris de justice, a suscité l'indignation des Algériens sur les réseaux sociaux notamment suite à la diffusion de vidéos montrant comment le groupe de délinquants récemment sorti de prison, attaqué la victime à l'aide d'armes blanches. Les assaillants tentaient de voler et de saccager le magasin familial, par vengeance. Le principal mis en cause dans cette affaire aurait agi par vengeance contre la victime, selon le témoignage du frère de Youcef.

La mort de Youcef a suscité une vive émotion parmi les habitants de la ville de Soumaâ et l'indignation des internautes qui dénonçaient la prolifération de la délinquance et qui réclamaient des peines plus sévères pour les trafiquants de drogue et l'abolition de toute grâce présidentielle.

L'intervention de l'Etat est un exemple des intenses opérations de maintien de l'ordre qui sont menées par les services de sécurité afin de mettre fin à ce problème de société en pleine aggravation. L'action répressive ne semble pas diminuer l'intensité du phénomène. La violence ne décroît pas. Le recours à la force est privilégié par les victimes, comme c'était le cas il y a encore quelques jours, dans la commune des Eucalyptus, dans la banlieue sud-est d'Alger.

Deux présumés voleurs ont été violemment tabassées. L'intervention violente s'est déroulée à l'intérieur d'un restaurant, comme le montre une vidéo prise par une caméra de surveillance, largement relayée sur les réseaux sociaux. Qui aurait pu penser qu'un jour, notre société tomberait aussi bas.