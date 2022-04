Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Abdelbaki Benziane, a effectué durant la journée d'hier une visite de prospection dans la wilaya de Bouira. L'objectif était de constater de près la situation dans laquelle évolue son secteur. Reçu le matin par une délégation locale chapeautée par le wali de Bouira Lekhel Ayat Abdessalam. Le premier point de la visite fut le nouveau pôle universitaire où le ministre a inauguré le nouveau siège de l'administration de l'université, ensuite il a prospecté la cité universitaire Kebal Aïcha, où il a examiné de près les différents commodités et les prestations qu'offre cette cité aux étudiantes, notamment l'hébergement et la restauration. Ainsi, le ministre a offert en cadeau à trois étudiantes appartenant à des catégories particulières, deux fauteuils roulants électriques et une machine à écrire pour non-voyants. Parlant des prestations fournies aux étudiants, le ministre a beaucoup apprécié le fait que l'Office des oeuvres universitaires a associé des étudiants dans la proposition de menus durant ce mois sacré, toutefois, il a estimé que désormais, cette réflexion participative des étudiants devra continuer pour toujours. «Les étudiants sont là, même ailleurs que le mois de Ramadhan» explique-t-il.

Enfin, en bonne surprise, il a été inclus dans le programme de la visite, l'inauguration de l'incubateur d'entreprises et start-up de la wilaya. Là, beaucoup d'étudiants porteurs d'idées de création d'entreprises ont mis à l'image l'ensemble des présents de l'essence même de cet incubateur, «C'est un espace qui permet la maturité des idées et facilite la concrétisation des projets qui n'étaient que de simples représentations mentales chez les apprenants», font-ils savoir. Djamila Nourri, chargée de la cellule de communication de la wilaya est revenue sur la genèse de cette pépinière de start-up «elle est à l'initiative du premier chef de l'exécutif et sous sa supervision permanente qu'elle fonctionne», dit-elle, et de poursuivre que c'est la première réalisation du genre à l'échelle nationale. Pour rappel, le wali de Bouira a, depuis son installation à la tête de la wilaya, affiché un intérêt particulier au développement local, notamment aux jeunes porteurs de projets. C'est pourquoi la création de cette incubatrice en partenariat avec les laboratoires de l'université, les grands opérateurs économiques et les jeunes porteurs d'idée innovantes et créatrices de richesse. C'est un espace où toutes les conditions de la réussite se rencontrent, le savoir, l'innovation et aussi les fonds nécessaires probables, éventuellement avec des opérateurs économiques porteurs d'idées. Là, le ministre n'a pas caché son appréciation totale à cet espace de création de richesse, il a estimé par ailleurs, que cette réalisation sera désormais généralisée dans toutes les universités avec bien entendu une assise juridique appropriée. Avant son retour Abdelbaki Benziane, a rencontré l'ensemble des enseignants, cadres et étudiants au niveau de l'auditorium de la fac où il est revenu sur certains projets pour l'université de Bouira et également sur la stratégie en général à adopter en vue de hisser le niveau de l'université algérienne. De leur coté les présents après l'ouverture des débats ont posé leurs questions et présenté leurs doléances au ministre. L'on peut citer le manque d'enseignants titulaires et probablement le manque en infrastructures, notamment pour la prochaine rentrée, au cas où les enseignements continueront en groupes, selon les étudiants. Quant au souhait tant attendu de tout les Bouiris, est celui de voir la création d'une Faculté de médecine a Bouira.