Un incendie s’est déclaré, tôt dans la matinée d’hier, vers 2h du matin, dans un dépôt relevant de la filiale Catering d’Air Algérie, situé dans la zone technique de l’Aéroport international d’Alger Houari Boumediene. Le feu était violent et de nombreux équipements du Catering ont été ravagés par les flammes, qui se sont propagées rapidement. Le bilan, «encore provisoire», émis par la compagnie nationale parle d’importants dégâts matériels. Un communiqué émanant de la cellule de communication d’Air Algérie après le sinistre a fait état « de pertes matérielles importantes recensées». Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer, comme affirmé ,hier, par le chargé de communication à la direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. L’incendie a été circonscrit par les éléments de la Protection civile qui se sont dépêchés aussitôt sur les lieux. Pour venir à bout du gigantesque incendie, ce corps constitué a déployé d’importants moyens matériels et humains. «Les agents de la Protection civile intervenus sur place ont été assistés par les agents de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El Beïda pour l’extinction totale de l’incendie », a-t-il ajouté. Les efforts des pompiers se sont poursuivis sans relâche. Il a fallu 6 heures d’intervention pour venir à bout des feux. Le lieutenant Khaled Benkhalfallah, a fait savoir dans ce sens que « les flammes ont été totalement maîtrisées aux environs de 8h, de la même matinée.» Après l’extinction de l’incendie . Que s’est-il réellement passé? S’agit-il d’un acte criminel ou d’un simple accident technique? Les enquêteurs n’écartent aucune piste. En attendant les résultats de l’enquête en cours pour déterminer les causes de cet incendie, l’origine demeure encore inconnue. Après la maîtrise totale des flammes ? la Compagnie aérienne nationale a annoncé dans un deuxième communiqué la prise de mesures pour assurer la continuité des prestations adaptées sur les vols au départ d’Alger de l’aéroport Houari Boumediene. « Faisant suite à l’incendie qui s’est déclaré au niveau du centre de production d’Air Algérie Catering, une cellule de crise a été mise en place afin d’assurer des prestations adaptées sur les vols au départ d’Alger (sandwichs et collations) », a précisé le document. « Les prestations des autres vols restent inchangées », a conclu la même source.