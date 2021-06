Etant une personne à l'écoute et dévouée, il a à son actif plusieurs actions solidaires.

Durant les confinements liés à la crise sanitaire de la Covid-19, il ne cessa de venir en aide aux familles et aux étudiants algériens les plus démunis.

Pourvu d'une formation solide, ingénieur en informatique et architecte, il a plusieurs cordes à son arc qui lui permettent, également, de réussir professionnellement. Il est par ailleurs, le fondateur de l'Union des entrepreneurs Makers Solidaires.

Parmi ses diverses réussites, il vient de mettre au point une belle innovation technologique: Lumia protect, un purificateur d'air intelligent et accessible à tous.

Une nouvelle invention pour désinfecter et purifier l'air, nous avons intégré des filtres HEPA- (3M/P3:PM0, 0001), un filtre au charbon actif et puis un néant à UV Philips (comme ceux dans les sous-marins et les navettes spatiales de la Nasa).

L'air est aspiré par un ventilateur silencieux, des Leds (luminothérapie), avec capteur de mesure de qualité d'air, piloté par une application intelligence (IA).

Il fallait y penser! La technologie PCO™ (Oxydation Photocatalytique) a été développée et utilisée par la Nasa pour assainir l'environnement destiné aux missions spatiales où l'un des principaux besoins est la qualité et la salubrité de l'air.

La technologie PCO™ imite et reproduit ce qui arrive dans la nature par photocatalyse, un procédé grâce auquel l'action combinée des rayons UV du soleil, l'humidité de l'air et quelques métaux précieux présents dans la nature génèrent des ions oxydants qui sont capables de détruire la plupart des substances toxiques et polluantes.

La réaction photochimique ainsi générée par le PCO™ permet la destruction des polluants (en particulier les bactéries, virus et moisissures) en utilisant un composé actif naturel.

Les modules Dust Free engendrent une réaction photochimique qui lie une molécule additionnelle d'oxygène (O) aux molécules déjà existantes d'hydrogène et d'oxygène de l'air humide (H2O), en générant ainsi du peroxyde d'hydrogène.

Au moyen de la réaction photocatalytique, le peroxyde d'hydrogène (H2O2) est capable d'attaquer et de détruire la structure moléculaire des polluants, par soustraction des protons de la cellule et création d'une nouvelle composition hydratée.

Grâce à toutes ses innovations, le purificateur d'air Lumia Protect, inventé par le chercheur Touhami, affiche un score Card de 411 m3/h, et ainsi purifie de tous les polluants, les virus et les odeurs. Cette innovation est capitale dans le contexte sanitaire actuel lié à la propagation de la Covid-19.

Puisse Touhami devenir une source d'inspiration à cette nouvelle génération d'Algériens qui aspire à concourir de façon patriote au destin de leur pays, l'Algérie.