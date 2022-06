Alors que les pouvoirs publics trouvent énormément de mal à dénicher une assiette foncière pour implanter les projets d'utilité publique, le privé, quant à lui, s'érige en maître en la matière. À Béjaïa, le foncier fait défaut, mais pas pour le privé. Preuve en est dans cette poussée exponentielle de promotions immobilières avec tout ce que cela charrie comme problèmes. Trop de promesses au départ, mais à la fin c'est souvent l'insatisfaction: de faux-fuyants, retards pour la remise des clés, des frais non compris dans le contrat initial, etc. sont autant de problèmes qui se dressent sur le chemin de l'acquéreur. Ce- ci en règle générale, mais il y a des cas pires lorsque l'acquéreur est carrément arnaqué et se retrouve devant les tribunaux dans l'hypothétique espoir d'un dénouement. Des cas d'escroquerie pure et simple se terminent en justice. Des promoteurs qui font faillite, par exemple, au milieu du projet, sont légion ou qui feignent la faillite. La justice est saisie et cela traîne des années. Beaucoup de promotions n'ont pas de parking. Là aussi c'est une carence ou encore celles qui ne respectent pas les normes antisismiques ou construites avec des étages supplémentaires, non prévus dans les maquettes initiales. D'autres ont été déclarées non habitables. Bref, ce n'est que dans le champ d'investigation de la promotion immobilière que l'animosité, la méfiance et le scepticisme sont omniprésents à chaque fois qu'une personne se sente concernée par l'octroi d'un logement fini ou semi-fini. C'est dans cette aubaine que l'on voit le promoteur, le client et l'administration s'interchanger des accusations quant à la gestion du marché de la promotion immobilière. Le promoteur qualifié dans ce métier à haut risque soumis à des lois draconiennes inapplicables, réglementé par des textes inappliqués et encadré par des acteurs non qualifiés dont l'éthique de la profession est quasiment inexistante. À Béjaïa, «plusieurs phénomènes qui laissent le client barboter dans l'incertitude, notamment en ce qui concerne le passage de propriété du promoteur en faveur de ses acquéreurs, à l'instar des réalisateurs pour lesquels la conformité n'est jamais délivrée, ce qui laisse le client toujours à la dépendance du vendeur des dizaines d'années», indique Amirouche, un agent immobilier, connu sur la scène locale depuis au moins 14 ans, citant une vingtaine de promotions, qui n'ont pas encore obtenu de conformité. La promotion Madaoui au lieudit Bir Slam en est une. Depuis les années 2000 que les logements sont finis et les clés sont remises à leurs acquéreurs, qui n(ont à ce jour pu retirer leurs actes faute de présence de la rigueur dans la gestion en général du chantier de la promotion immobilière. Pas loin du chef- lieu de la ville de Béjaïa, mitoyen de l'hôtel Chréa, une promotion demeure inachevée même dans sa façade extérieure sans que les autorités aient bougé le moindre doigt pour incomber à ces acteurs les erreurs dont ils sont les seuls et uniques responsables. Dans la région d'Aïn Skhoun des promotions n'ont même pas d'accès En résumé, ce qui est remarquable avec flagrance, Béjaïa souffre depuis longtemps d'une gestion destructrice, dévastatrice et rétroactive, affirment les professionnels du métier. C'est en définitif, l'anarchie totale agrémentée du non-respect des lois urbanistiques. Des promotions de 80 logements sans parking ou avec des box limités. Du coup, l'acquéreur ne trouve même pas où stationner son véhicule.

C'est sous cette ombre-là que l'on trouve des promotions qui ne sont même pas affiliées aux services des fonds de garantie, que l'on trouve des clients qui n'arrivent jamais à se sentir en sécurité par rapport à ce genre de relations avec les promoteurs.

De leur côté les promoteurs se plaignent de la même manière des procédures administratives extrêmement lentes qui constituent le plus grand des remparts devant la fluidité de leurs activités respectives.

Bref, il est temps pour les pouvoirs publics de prêter une attention particulière à ce phénomène de promotion immobilière pour imposer une stricte application des textes de loi qui régissent la profession. C'est l'impératif de l'heure.