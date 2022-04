Aucun habitant de Canestel, à Oran, ne prédisait le drame qui a plongé le quartier dans l'émoi, suite au meurtre d ‘ un jeune homme âgé d'unee trentaine d'années par deux individus et de surcroit devant sa résidence où il a rendu l'âme. Ayant pris la fuite, les deux assassins ont fini par être rattrapés en un laps de temps», a-t-on appris auprès des responsables de la cellule de communication et des relations extérieures prés la sûreté de la wilaya d'Oran. La même source a expliqué que «les deux tueurs sont soumis à l'enquête».

Lundi soir, deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation, survenu dans la commune de Hassi Bounif, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L'accident a eu lieu à 21h15 sur le chemin de wilaya (CW) N 46 dans la commune de Hassi Bounif lorsque le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule pour percuter un arbre, causant la mort sur le coup de deux personnes âgées de 23 et 24 ans et trois blessés à différents degrés de gravité. Les corps des deux victimes ont été transférés par les agents de la Protection civile à la morgue de l'Etablissement hospitalier universitaire d'Oran 1er novembre 1954, et les blessés âgés entre 18 et 26 ans ont été évacués au service des urgences médicales du même établissement hospitalier.

Les services de la Gendarmerie nationale de Hassi Bounif ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident, selon la même source. Avant-hier, des éléments de la Protection civile de l'unité d'Aïn El Türk ont??réussi à sauver la vie de trois personnes, âgées de 12 à 40 ans, 40 ans, et un enfant, du danger réel de mort par suffocation au gaz carbonique émis par le chauffe-eau. Les sapeurs- pompiers se sont dépêchés sur les lieux dès qu'ils ont été alertés en recevant un appel indiquant que les victimes avaient été retrouvées, mais inconscientes, suite à l'inhalation de gaz toxique à l'intérieur de leur maison familiale dans le quartier Colonel Abbas à Aïn El-Türck, où elles ont été secourues avant de les évacuer vers le service médical d'urgence de l'hôpital Medjbeur-Thami. Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité sur l'accident, qui est le deuxième du genre en une semaine, après un accident similaire au quartier d'El Zohour à Aïn Al Beida. Durant la même journée, des agents de la Protection civile sont intervenus dés que l'alerte ait été donnée. Il s'agit d'un homme de 63 ans qui avait été retrouvé sans âme à l'intérieur d'un atelier de construction situé à Ras Falcon, Aïn El Türck, suite à une chute de l' un des étages d'un immeuble en construction comprenant 6étages, dans des circonstances mystérieuses. Le corps a été examiné par un médecin de la Protection civile, qui a relevé des blessures sur la tête de la victime et des parties de son corps, avant d'être transféré au service mortuaire de Medjbeur-Thami à Aïn El-Türck, tandis que les enquêteurs se sont lancés dans leurs investigations pour tirer cette affaire au clair en élucidant les causes et les circonstances de ce tragique accident.