Le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du congrès de la Soummam, le 20 août 1956, inspire encore les générations actuelles des Algériens et des Algériennes.

Les deux dates sont la symbolique d'un peuple qui a choisi la voie de la résistance et de la lutte armée pour libérer le territoire et consacrer la souveraineté d'une nation qui a subi les fatras d'une domination coloniale des plus abjectes de son histoire.

Le combat libérateur s'est vu cristallisé d'une manière irréversible à travers cette étape charnière du 20 août 1955 où l'offensive du Nord-Constantinois avait remis les pendules de l'Histoire à l'heure.

Une année après, c'est-à-dire en 1956 et à la même date, il y a eu la tenue du congrès de la Soummam à Ifri-Ouzellaguène (Béjaïa). Le congrès de la Soummam est venu pour réorganiser tout le potentiel politique et armé en le dotant d'une structure organisationnelle à même d'atteindre l'objectif et le préalable qui a tant animé l'esprit des résistants et révolutionnaires algériens, à savoir l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale. La nouvelle Algérie est le prolongement de cet héritage de la libération et de la résistance patriotique. L'Algérie constitue toujours la cible des nostalgiques de la période coloniale, cette réalité nul ne peut la contester dans une contexte fébrile où les puissances aux visées néocolonialistes et de reconquête se sont mises aux aguets pour pouvoir profiter d'une situation politique et économique des pays souverains dans la perspective de les chanter et les enrôler dans un processus du chaos et de la dislocation. Le mouvement de libération a réussi son oeuvre grâce à un front interne solide et efficace. C'est ce génie du Rassemblement national qui a permis aux Algériens dans leur différence politique et idéologique de s'organiser dans un front compact en mesure de rompre avec le statu quo colonial et aspirer à un avenir à l'opposé de leur vécu désastreux qui ne pouvait pas dépasser les limites d'un indigène dont la sujétion est son mode de vie. Le contexte politique dans lequel se trouve le pays exige que toutes les énergies et les forces vives de la nation de s'inspirer de ce double anniversaire pour enclencher un nouveau processus de sauvegarde et de défense de l'unité et la souveraineté nationales.

L'Algérie est la cible des forces bellicistes et expansionnistes, ce qui exige que le Rassemblement national doit se transformer en une nécessité historique durant cette étape tumultueuse que traverse la région et le monde à la fois.

Les menaces sont réelles, la course effrénée pour la mainmise néocoloniale se fait sentir grandement. L'Algérie est très attachée à sa souveraineté et son indépendance, mais cela doit être renforcé et consolidé par l'implication de l'ensemble des Algériens dans le cadre d'un front interne mobilisateur et rassembleur de toutes les volontés saiines et patriotiques pour constituer un véritable rempart patriotique à même de déjouer et disqualifier les tentatives et les velléités interventionnistes de certaines puissances étrangères en alliance avec leurs sbires et vassaux dans la région. L'héritage de la résistance et du combat libérateur sont des atouts inouïs pour l'Algérie dans le but de s'inspirer et prendre acte des mesures à entreprendre pour défendre la patrie et la sauvegarder de toute menace émanant de l'étranger. C'est cela le sens que porte Le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du congrès de la Soummam, le 20 août 1956.