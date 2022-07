En marge de la visite de travail du président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi en Algérie, un forum algéro-italien a été organisé, hier, au CCI à Alger. Plusieurs ministres, responsables sectoriels et hommes d'affaires des deux pays ont pris part à cet important conclave, qui s'annonce ambitieux. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre Aimene Benabderrahmène a déclaré que ce forum intervient dans le prolongement des orientations des présidents des deux pays, à savoir Sergio Matarella et Abdelmajid Tebboune. Cela, «en vue d'une complémentarité entre nos deux pays, et un accroissement des volumes des échanges et des investissements», a-t-il déclaré.

Pour le Premier ministre algérien, ce 4e sommet algéro-italien intervient dans la perspective de «rehausser ce partenariat à des niveaux supérieurs», confiera-t-il encore. Abordant le volet des réformes économiques dans le pays, Benabderrahmène émettra le souhait «de voir cette rencontre, qui sera bénéfique à nos deux pays, sortir avec des résultats positifs et concrets». Évoquant le potentiel énorme et la position géostratégique de l'Algérie, avec un volume des échanges avec l'Afrique évalué à 560 milliards de dollars US, Benabderrahmane évoquera la perspective des lignes de liaisons maritimes reliant l'Algérie à la Mauritanie, le Sénégal et d'autres encore. Pour le Premier ministre, «le potentiel algérien va renforcer les opportunités de partenariat et d'investissements entre nos deux pays, dans les domaines de l'industrie mécanique, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie mécanique, la pneumatique, la pêche et l'aquaculture, l'agriculture, le tourisme, etc.», dira-t-il en précisant que «l'Algérie veillera à assurer toutes les conditions nécessaires pour la réussite de ce partenariat bilatéral».

Le Premier ministre a rappelé à l'assistance que l'Algérie reste le premier client de l'Italie en Afrique, avec un volume des échanges de 8,5 milliards de dollars en 2021 et à 4,3 milliards de dollars durant les cinq premiers mois de l'année 2022». L'Italie est également le 19e client de l'Algérie dans le monde, en termes de valeurs des investissements, avec un volume de 6,7 milliards de dollars représentant quelque 29 projets, avec 1221 postes de travail générés. Et de conclure, «nous espérons accroître le volume des échanges et fructifier le partenariat stratégique entre nos deux pays», dira-t-il. Pour sa part, Mario Draghi a rappelé «le parcours initié quelques mois, à travers le dialogue stratégique initié entre l'Algérie et l'Italie autour des questions d'intérêt majeur...», dira-t-il. Il relèvera également ces accords importants réalisés entre ENI l'italienne et la Compagnie nationale algérienne, Sonatrach en avril dernier. Le chef de l'Exécutif italien citera également ces mémorandums passés en Italie au profit de beaucoup de sociétés. Revenant sur les relations historiques reliant les deux pays et les deux peuples, Mario Draghi fera le rappel des événements ayant jalonné les visites respectives des deux présidents algérien et italien, notamment l'exemple de «la commémoration et l'hommage rendu à Enrico Mattei, en 2021. C'est un exemple qui illustre l'amitié entre nos deux peuples». Draghi renchérit encore en précisant que «la coopération entre l'Algérie et l'Italie ne s'est jamais interrompue... Nous avions toujours quelque chose à faire ou à proposer... Nous voulons continuer à poursuivre ces efforts de coopération et de partenariat... Ce Business forum devra sceller cette perspective», entonnera-t-il en énumérant les pistes de partenariat qui devraient être suivies pour fructifier les échanges et les investissements. Entres autres secteurs qui attirent l'intérêt des italiens, le président du Conseil des ministres italien se focalisera sur les aspects de «la transition énergétique, qui est essentielle pour défendre notre sécurité énergétique et réguler le climat, sans compter la création des postes d'emploi... C'est notre avenir», dira-t-il.