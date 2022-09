La République populaire de Chine a 73 ans et toute l'énergie d'une jeune nation qui voit grand. Et comment ne peut-elle pas prétendre à la puissance, puisqu'en ce laps de temps qui représente à peine une vie d'homme, elle a réalisé sa propre station spatiale, en orbite autour de la terre, alimenté par un vaisseau piloté par des astronautes chinois. L'Algérie qui entretient d'excellentes relations avec ce géant économique et scientifique doit s'en inspirer. Le programme spatial algérien, qui existe bel et bien, s'appuie sur l'expertise chinoise. Celle-ci n'a rien à envier aux autres stations spatiales. Pour cause, le jour même où elle célébrait le 73e anniversaire de sa République populaire, la Chine a lancé une fusée porteuse Longue Marche-6, envoyant trois satellites dans l'espace. Cet acte est devenu banal pour cet immense pays qui n'a de cesse d'étonner le monde par le génie de son élite scientifique et l' assiduité de son peuple qui croit en la grandeur de sa nation.

Une grandeur, très bien mise en perspective par Qian Jin, chargé d'affaire de l'ambassade de Chine à Alger, lors d'une allocution prononcée à l'occasion d'une réception organisée par la représentation diplomatique chinoise en Algérie. Qian Jin a évoqué dans son discours la rencontre de trois astronautes chinois avec de jeunes lycéens algériens. Cela suffit pour envisager, à plus ou moins long terme, un cosmonaute algérien dans l'espace. Inimaginable, il y a de cela quelques années, l'amitié algéro-chinoise peut réaliser ce rêve qui doit certainement mûrir dans les têtes de nombreux petits garçons algériens. Il reste que cette amitié n'a pas attendu la station spatiale chinoise pour émerger. Elle date de la guerre de Libération nationale et s'est exprimée à de multiples occasions, dont très récemment lors de la pandémie de Covid-19 qui a vu les deux pays s'entraider mutuellement pour vaincre la maladie. Avant et après la Covid, les expressions de soutien n'ont jamais manqué et l'Algérie figure en bonne place dans le mégaprojet «La route et la ceinture», une sorte de route de la soie gigantesque qui reliera le monde entier, à travers des infrastructures de logistique que la Chine a déjà commencé à implanter en Afrique, en Europe et ailleurs. Le chargé d'affaire de l'ambassade de Chine à Alger a abordé tous les aspects de la coopération entre l'Algérie et la Chine et ils sont nombreux et donnent au concept de «gagnant-gagnant» toute sa dimension. Bref, la République populaire de Chine a 73 ans et paraît beaucoup plus âgée, compte tenu de la place qu'elle occupe dans le monde.