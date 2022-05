Les services de police d'Oran ont démantelé un réseau criminel versé dans la commercialisation de stupéfiants et saisi 8,10 grammes de cocaïne, a-t-on appris, hier, auprès de la direction de la sûreté de wilaya. L'opération est intervenue sur la base d'informations reçues par les services de la sûreté urbaine de la cité «Usto», dans la commune de Bir El-Djir, faisant état de l'existence d'un réseau criminel spécialisé dans la détention, le stockage et le transport de stupéfiants (drogue dure et kif traité) et de psychotropes, selon la cellule de communication de ce corps constitué.Les investigations initiées par les services de la sûreté urbaine de la cité «Usto», ont permis l'arrestation de deux individus, des repris de justice, et la saisie de 8,10 gr de cocaïne, 180 gr de kif traité et 570 comprimés de psychotropes de divers types, a indiqué la même source. Au cours de cette opération, une somme de 2,36 millions de dinars issus des revenus du trafic a également été saisie, ainsi qu'un véhicule servant au transport de la drogue, une série d'armes blanches prohibées de divers types et tailles, un bouclier en acier servant à la protection et des chiens féroces qui servaient à intimider et terroriser les citoyens. Toutes les mesures légales ont été prises contre les individus arrêtés, qui seront traduits par-devant la justice pour formation d'un réseau criminel organisé spécialisé dans la détention, le stockage et le transport de stupéfiants (drogues dures et kif traité) et de psychotropes, selon la même source.