Un gang de trafiquants de drogue, composé de trois personnes âgées de 20 à 43 ans, a été mis hors d'état de nuire par les services de police de la sûreté de la wilaya de Béjaïa. Le gang activait dans la vente de substances psychotropes dans la ville de Béjaïa et sa banlieue. L'arrestation a permis la saisie d'une quantité de substances psychotropes estimée à 1422 comprimés hallucinogènes. Un pari réussi dans la cadre de la lutte contre la délinquance en tout genre, notamment le phénomène du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. L'affaire remonte à la fin de la semaine dernière suite à une opération intervenue après l'exploitation d'informations reçues par la brigade des stupéfiants faisant état de l'activité d'un groupe criminel qui écoulait régulièrement des substances psychotropes. Un détail n'a pas échappé aux policiers. C'était le mouvement des trafiquants et c'est là qu'ils préparent un plan d'intervention. Parmi les éléments d'information reçues par les policers, figuraient les voies utilisées par les dealers pour transporter et commercialiser la drogue dans la ville de Béjaïa. Immédiatement un plan de sécurité a été dressé. Après identification de l'un des suspects ainsi que le type de véhicule utilisé dans le transport déterminé, les policiers n'avaient plus qu'à intervenir afin d'arrêter ce groupe criminel au niveau de la ville de Sidi Aich. Les éléments de la brigade d'enquête s'y sont rendus dans le but de mener une opération de surveillance des suspects pour les arrêter en flagrant délit. Arrivés près d'un café adjacent à la R.N. 26, les brigadiers remarquent le conducteur, qui s'est arrêté et a sorti un sac en plastique avant de se diriger à l'intérieur du café sans doute pour le remettre à son acolyte. Une descente est immédiatement opérée sur les lieux. Le suspect est interpellé avec le sac en plastique à la main, qui contenait 96 boites de comprimés de substances psychotropes de prégabaline avec un total de 1 344 comprimés hallucinogènes. Dans le même temps, son acolyte présumé a été arrêté, tandis que le conducteur du véhicule s'enfuyait au milieu du quartier voisin. Le plan dressé soigneusement ne lui a pas laissé trop de chance. Il sera interpellé à son tour quelques instants après. Après avoir fouillé le véhicule, les policiers découvrent quatre autres boîtes de substances psychotropes, avec un total de 55 comprimés. D'autres hallucinogènes sont estimés à 23 comprimés, en plus d'une somme d'argent estimée à 1 020780 dinars, qui est considérée comme provenant du produit de la vente et une arme à feu saisie par la suite au domicile de l'un des suspects, un fusil de chasse sans permis. Un dossier pénal a été constitué contre les suspects pour constitution d'association de malfaiteurs, possession illégale de substances psychotropes, achat pour les revendre, transport illégal et mise en vente, à bord d'un véhicule à moteur, possession d'une arme à feu sans autorisation délivrée par les autorités légalement compétentes. Le dossier ficelé, les trois suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes qui ont délivré un mandat de dépôt à leur encontre.