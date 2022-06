C’est l’histoire passionnante d'un enfant américain tombé amoureux de l’Algérie. Mattew, 12 ans, est un fervent admirateur de ce pays d’Afrique du Nord. Il se trouve actuellement à Oran où il est venu en compagnie de sa mère et de sa grand-mère assister aux Jeux méditerranéens. Quand on l’interroge sur ses ambitions, Mattew répond du tac au tac qu’il rêve de devenir ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie. Sachant que les rêves des Américains deviennent souvent des réalités, alors disons- le tout de suite : nous connaissons déjà le nom du futur ambassadeur des Etats-Unis en Algérie. Pour être plus précis : le futur ambassadeur américain est actuellement à Oran pour assister aux JM2022. Mattew a été d'ailleurs reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra mais pas en tant qu'ambassadeur...