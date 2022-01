«La visite du président de la République Abdelmadjdi Tebbounbe au Caire est une bouffée d'oxygène pour les deux poumons du Monde arabe: l'Algérie et l'Égypte.» C'est ainsi que résume, dans une déclaration au quotidien égyptien Al Ahram, Mustapha Sayej, directeur de l'Ecole nationale supérieure de science politique d'Alger la dernière visite de travail et de fraternité du chef de l'Etat en terre égyptienne.

Une visite largement commentée par la presse égyptienne qui a mis en exergue l'importance des résultats des entretiens entre les présidents Tebboune et Abdel Fattah Al-Sissi pour la conjugaison des efforts, afin de relever les défis aux niveaux arabe et africain et préserver la sécurité nationale arabe. «Un sommet qui intervient à point nommé», compte tenu de la conjoncture actuelle en Afrique et dans la région arabe, notamment en ce qui concerne la question libyenne, note l'hebdomadaire Al-Ahram.

Dans son analyse, le journal souligne que cette visite a été porteuse de messages «profonds et décisifs» tant «la convergence de vues d'Alger et du Caire à l'égard des questions et dossiers centraux est évidente». À cet égard, l'hebdomadaire ajoute que «la dimension géopolitique impose la conjugaison des efforts, comme l'a démontré ce sommet lors duquel les deux dirigeants ont abordé des dossiers cruciaux».

De son côté, le quotidien Al Ahram relève la volonté «algéro-égyptienne de consolider le rang arabe et africain», en vue de préserver la sécurité nationale arabe et les potentialités des Etats arabes et préserver la sécurité et la stabilité de l'Afrique, notamment dans le contexte des circonstances particulières que traverse la région, du fait des menaces externes».

Une convergence, notamment, en ce qui concerne «la question libyenne et la nécessité de la tenue des élections présidentielle et parlementaires simultanément et du retrait des forces étrangères, des mercenaires et des combattants étrangers, à même de consacrer l'unité de la Libye, sa souveraineté et sa stabilité». Une visite qualifiée d'»importante» par le journal Al Youm Al-Sabaee qui souligne» la conjoncture sensible que traversent les pays arabes et africains et la nécessité de fédérer les efforts des deux pays, en vue de faire face à tous les périls». Tandis que le quotidien Soutalomma met en avant «les acquis et les messages» d'une visite.

Une visite largement commenté par les stations radiophoniques et chaînes de télévision égyptiennes, qui ont consacré de longues minutes au séjour de Tebboune au Caire. En effet, l''accueil solennel qui lui a été réservé au palais d'Al-Ittihadiya et à la conférence conjointe animée par les deux chefs d'Etat ont été retransmis en direct. «Une visite ayant permis de jeter les bases d'un renforcement des relations entre l'Algérie et l'Egypte», souligne l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Abdel Hakam dans une déclaration à la chaine égyptienne CBC.

Soulignant que «la visite du président Tebboune au Caire revêt une extrême importance concernant le mécanisme de concertation et de coordination entre les deux pays, à tous les niveaux et que relations algéro-égyptiennes connaîtront un grand essor pour la période à venir», le diplomate a mis en avant «la convergence des vues entre les deux chefs d'Etat concernant la crise libyenne». Tandis que l'hebdomadaire Arabe Weekly, édité à Londres, souligne que cette visite a permis à l'Egypte de renforcer ses liens avec l'Algérie et les pays du Maghreb, notamment sur le plan économique et surtout sécuritaire.

Les derniers développements en Libye et en Tunisie ont fait prendre conscience à l'Egypte que ses intérêts sont aux côtés de ces pays, bien plus qu'il ne le pense».