La Covid-19 a inhibé toute activité politique, économique, culturelle et encore plus sportive, pour se prémunir d'un accroissement des contaminations de ce virus et limiter son aire de propagation. Les salles de rédaction des médias sont fantomatiques. Aucune info à développer, à enrichir ou à synthétiser. Tout semble à l'arrêt. Aucune activité méritant une couverture qui puisse satisfaire un lectorat exigeant et pointilleux quant aux détails qui pourraient capter son attention. Rien, walou! Cependant, reste la situation dans les hôpitaux du pays à décrire et relater minutieusement pour éclairer un tant soit peu la lanterne du citoyen qui reste, il faut le dire, sur sa faim quant aux informations concernant sa santé et les perspectives d'une meilleure prise en charge des dangers que véhicule la pandémie. Bien que les chiffres communiqués par les autorités de santé publique soient «rassurants» ou presque, de par leur stabilité et le fléchissement de leur impact sur une population qui a les yeux rivés sur l'évolution de la pandémie ici ou ailleurs dans le monde. Les dernières instructions sur la fermeture des écoles a quelque peu secoué, sinon ébranlé, sérieusement la confiance des parents d'élèves et celle de tout citoyen à l'affût d'une nouvelle qui le conforte. Ce citoyen est-il contraint d'attendre seulement? Non! Il faut «nourrir» sa curiosité et «amadouer», voire éliminer, sa peur de l'inconnu qui le tarabuste malgré lui, en lui parlant «franchement», sans détour aucun. Qu'il sache ce qu'il en est exactement, il saura mieux y faire face sans se fier aux «dires» de la rue le plus souvent infondés et critiquant à outrance le système médical algérien dont bon nombre d'exécutants sont morts en soldats. Ils sont infirmiers, médecins de renom, opérateurs de radiologie, simples agents de salles d'hospitalisation... Ils sont nombreux à s'être donnés corps et âme à leurs fonctions respectives en ces temps douloureux. Que chacun en prenne conscience!