Le commerce équitable est une opportunité pour de nombreuses personnes, en vue de faire fructifier leurs activités artisanales, voire agricoles et potagères. Un forum lui sera consacré à Tizi-Ouzou, du 16 au 21 du mois de mai en cours au niveau du Centre de loisirs scientifiques de la ville des Genêts. Cette deuxième édition est organisée par de nombreuses associations activant dans le domaine. Des organismes internationaux, spécialisés dans le commerce équitable, seront également présents par visioconférence. Sous le thème «Zoom sur l'agriculture bio et le produit du terroir», cette session sera de par son programme comprenant des communications et des conférences qui traiteront, selon les organisateurs, de nombreuses thématiques liées au domaine. Des points de vue commercial, organisationnel et réglementaire, les conférenciers aborderont, sous plusieurs angles, tout ce qui a trait aux activités liées au commerce équitable au niveau local comme au niveau international. L'évolution de ces activités et leur cheminement seront également sous le zoom des conférenciers. Le forum, qui permettra aux experts d'intervenir par visioconférence, sera également l'occasion d'échanger leur expérience, par les participants issus d'horizons divers et de nombreux pays. L'on peut citer l'association scientifique «l'Arc-en-ciel» qui active en partenariat avec les organisations internationales, à l'instar de World Traid Organization Afrique et Moyen-Orient et Fair Trade Lebanon, Artisans du monde et artisans et Paysans du monde. Une participation qui profitera, sans nul doute aux artisans et paysans locaux. Aussi, ce colloque est, à maints égards, important. Mais ce qui le rend très intéressant est, sans conteste, le caractère paysan des populations de la wilaya de Tizi-Ouzou en particulier et de la Kabylie en général. Concentrées démographiquement dans les villages de haute montagne, les familles locales vivent, en grande majorité d'activités artisanales et agricoles de petite dimension. Des tâches étroitement accompagnées par les organismes de l'Etat tels que l'Angem, qui finance suffisamment les petits investissements lesquels restent hélas, sans accompagnement en matière technique. C'est pourquoi ce forum est d'une grande importance pour tous ces petits intervenants dans tous les créneaux tels que l'artisanat, l'élevage et l'agriculture de montagne.

À rappeler, enfin que les plus importantes fédérations internationales du commerce équitable, Fine (la World Fair Trade Organisation - Wfto, la Fairtrade International et l'European Fair Trade Association - Efta se sont mises d'accord pour une définition commune de ces activités, en établissant que «le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable, en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète». De leur côté, les organisations du commerce équitable (soutenues par les consommateurs) se donnent comme mission de soutenir et d'accompagner activement les producteurs et à sensibiliser l'opinion publique et à mener campagne en faveur des changements dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel.