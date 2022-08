Il est à sa deuxième édition cette année, le festival du patrimoine bâti s’est déroulé de mardi 3 août jusqu’à hier samedi 6août au niveau du village Tazrouts, dans la commune d’Abi Youcef. La manifestation, culturelle à première vue, revêt un caractère beaucoup plus profond car son étendue est aussi sociologique, voire économique. Le patrimoine bâti de la région, et de l’Algérie en général, nécessite, en effet, plus d’intérêt et les festivals de cette nature ne font que renforcer le travail de vulgarisation. Une vulgarisation qui se traduit inévitablement sur le terrain par l’authenticité caractérisant le paysage architectural. Aussi, tout le long de la manifestation, le village Tazrouts perché sur les cimes du Djurdjura a égayé tous les citoyens de la région d’Aïn El Hammam. Un riche programme a été concocté par les organisateurs qui ont œuvré sans relâche durant les quatre journées. Des activités culturelles, artistiques et des expositions se sont tenues devant un public venu de toutes les communes voisines. Mais, ce qui aura retenu l’attention, plus particulièrement, ce sont les conférences et les communications présentées par les experts dans le domaine. Ces derniers sont longuement revenus sur le patrimoine bâti qui nécessité, désormais, une plus grande attention de la part des pouvoirs publics. En effet, dans l’optique de sa protection. Parce que le patrimoine architectural a une grande valeur, il est aujourd’hui urgent, voire vital de le protéger. Une fin que l’on ne peut atteindre, selon les experts, sans son inscription au registre du patrimoine national et universel. À ce chapitre, les services concernés sont appelés à mettre au point une véritable cartographie du patrimoine bâti à travers la wilaya de Tizi-Ouzou afin de permettre une action groupée, réfléchie et efficace. Le patrimoine bâti de la région englobe d’anciens villages ayant sauvegardé l’architecture ancestrale aujourd’hui menacée de toutes parts par l’architecture moderne qui n’a rien à voir avec le patrimoine local. C’est en fait ce qui donne tout son importance au travail des organisateurs du festival du village Tazrouts. Un travail d’avant-garde qui mérite toute la considération pour son rôle dans la sensibilisation d’abord, sur la nécessaire protection du patrimoine bâti puis pour son rôle important dans la promotion et la vulgarisation de ce volet. L’initiative doit être généralisée car la wilaya de Tizi-Ouzou représente un véritable musée à ciel ouvert en matière de patrimoine bâti. Des villages entiers méritent d’être classés, des demeures historiques et culturelles sont encore debout en plus des sites antiques qui ont traversé les siècles. Certains sites sont actuellement inscrits au patrimoine national et universel alors que d’autres attendent encore. Dans la daïra de Makouda, la demeure du grand poète Mouhand Oumoussa attend toujours que l’on s’y intéresse. Mais, hélas ! Même les élus locaux au niveau de cette commune du littoral ne semblent pas prêter attention.