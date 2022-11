Le Sommet arabe continue de susciter l'intérêt de la communauté internationale et les réactions diverses des différents coins du monde. Lors d'une conférence de presse animée dans ce pays arabe, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a salué les résolutions du Sommet arabe tenu à Alger. À partir de Amman où il effectuait une visite de travail, dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient, le ministre russe des Affaires étrangères a rappelé certaines évidences, mettant en exergue la convergence des points de vue entre Moscou et la Ligue arabe. Et de réitérer la position de Moscou en faveur d'une résolution de la question palestinienne et d'un appui à l'initiative de paix arabe. Lavrov s'est félicité du déroulement de la 31e session du Sommet arabe d'Alger et des résultats auxquels il a abouti. «Nous nous félicitons de tous ces résultats, et nos positions sont très proches et communes concernant la Déclaration d'Alger et la solution au Moyen-Orient», a-t-il déclaré en présence de son homologue jordanien, Ayman Safadi. Quelques jours auparavant, avec le début des travaux du Sommet arabe, le président russe, Vladimir Poutine a dressé un message saluant le «rôle important que jouent les pays du Moyen-Orient et ceux d'Afrique du Nord». Le président russe avait souligné l'importance de ce bloc afro-arabe dans le sillage des transformations géopolitiques en cours. Dans ce cadre, il estimera que «les pays du Moyen-Orient et ceux d'Afrique du Nord, dont le nombre de la population avoisine les 500 millions jouent un rôle prépondérant», dira-t-il dans son message, estimant que «la constitution d'un monde multipolaire dans les relations internationales repose sur des principes d'égalité, de justice et du respect des intérêts légitimes de chaque pays». Le président chinois Xi Jinping n'a pas manqué l'occasion de la tenue du Sommet arabe à Alger pour saluer le rôle et l'engagement de l'Algérie dans cette voie traditionnelle de long terme et à renforcer la solidarité entre les pays arabes. Soulignant, par ailleurs, l'importance de la coopération collective entre la Chine et les pays arabes, il confiera que «la Chine a établi une amitié éternelle avec l'Algérie et d'autres pays arabes». Xi Jinping soulignera également le rôle actif de l'Algérie dans la protection des droits et intérêts légitimes des pays en développement, estimant également qu'au cours de «ces dernières années, la confiance politique mutuelle s'est de plus en plus consolidée». Au sujet de la coopération pratique dans les différents domaines, le président chinois rappellera «les progrès fructueux» réalisés dans le cadre de la «ceinture et la route». Pour le président Xi Jinping «la Ligue arabe s'est engagée à rechercher la force par l'unité dans le Monde arabe». Partout dans le monde, le feedback du Sommet arabe d'Alger est retentissant. La nouvelle doctrine de l'Algérie, en matière de traitement et d'analyse des démarches pratiques, en vue de redonner au Monde arabe sa verve d'antan, semble avoir contribué à cet éveil à la hauteur de ce sursaut souhaité par la société civile arabe.