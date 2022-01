Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a ordonné le placement en détention provisoire du mis en cause Z.M.A impliqué dans une affaire liée à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, à la publication de fake-news et à l’appel des citoyens au boycott du vaccin anti-Covid. Le mis en cause avait recouru aux réseaux sociaux, plus précisément, «Tik Tok», pour relayer des fake-news en pleine pandémie qui secoue le monde en appelant les citoyens à ne pas se faire vacciner contre le coronavirus sous prétexte qu’il est nocif pour la santé et cause la mort. L’homme a usurpé l’identité de médecin se faisant passer pour un employé du staff médical de l’hôpital Nefissa Hamoud d’Hussein Dey, ce qui lui a permis d’attirer près de 1,7 million de vues. Le mis en cause, qui accompagnait ses parents pour des soins au service Covid-19 du même hôpital du 27 juillet 2021 au 18 août 2021, proposait ses services aux proches des malades comme assistant en contrepartie d’une somme d’argent.